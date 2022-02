Zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (21. 2. 2022 – 26. 2. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Za dobu existence her jsme si již zvykli na nejrůznější simulátory všeho možného. Zajímalo by vás, jak asi vypadá simulátor osamělosti? Právě to vám ukáže hra s názvem My Darkest Moment. Jedná se o bezpochyby neobvyklý herní zážitek, který má ale do štěstí poměrně dost daleko. (Cena: 25 Kč)

Kdo by neměl rád kočičky? Ve hře s názvem The Secret of Cat Island budete mít těchto roztomilých stvoření rovnou celý ostrov. Užijte si pohodovou, odpočinkovou hru plnou barev, zajímavých prvků na ostrově, objevování, a samozřejmě roztomilých kočiček.

Aplikace Blobs slouží jako virtuální deník, do kterého si můžete průběžně zaznamenávat vaše nálady, jejich změny, jednotlivé události, a sledovat, jaké faktory mají na změny vašich nálad nejvýznamnější vliv. V aplikaci Blobs – Mood Tracker, Diary si můžete také nastavit vlastní cile, pracovat na budování nových návyků a sledovat vše potřebné v přehledných grafech.

Chcete se naučit francouzsky? Aplikace s názvem Learning French Language vám samozřejmě lektora jako takového nenahradí, může vám ale ve vašem studiu pomoci. Najdete zde cvičení pro zlepšení znalosti abecedy, výslovnosti, ale také tematická cvičení pro rozšíření vaší francouzské slovní zásoby.