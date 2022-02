Užitečné webové stránky, které stojí za pozornost: Online tvorba hudby, animování kreseb a audioknihy zdarma

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

V každém roce se odehraje celá řada více či méně zajímavých a zásadních události. Zajímá vás, co se odehrálo ve světě v roce, ve kterém jste se narodili? Právě na tuto otázku vám odpoví jednoduchá, ale zajímavá stránka What Happened in my Birth Year. Do vyhledávacího pole samozřejmě můžete zadat jakýkoliv letopočet.

Web What Happened in my Birth Year najdete zde.

Chtěli byste si vyzkoušet roli hudebního tvůrce? Právě tuto příležitost vám dá web s názvem Online Sequencer. V přehledném rozhraní si můžete vybrat a nakombinovat nástroje, přidávat vlastní audiostopy, a různými způsoby upravovat a vylepšovat vaši skladbu. Samozřejmostí jsou četné nástroje sdílení pro případ, že byste se svým výtvorem chtěli pochlubit ostatním.

Web Online Sequencer najdete zde.

Kladli jste si někdy otázku, jak by to asi vypadalo, kdyby se vám podařilo rozpohybovat vaši oblíbenou kresbu z dětství? Pokud své dílo máte stále ještě u sebe, můžete jej nahrát na web Animated Drawings. Nástroje na této stránce se s troškou vaší pomoci spolehlivě postarají o to, aby vaši kresbu zajímavým způsobem rozpohybovaly. Jediným záporem tohoto zábavného webu je jeho občasná přílišná vytíženost, kvůli které může občas animace právě vašeho obrázku selhat.

Web Animated Drawings si můžete vyzkoušet zde.

Librivox je skutečně obsáhlá knihovna audioknih, které jsou dostupné zdarma a zcela legálně. Jednotlivá díla zde namluvili dobrovolníci, audioknihy jsou dostupné v celé řadě jazyků včetně češtiny. Librivox nabízí nejen možnost manuálního vyhledávání, ale také zobrazení seznamů na základě kritérií, jako je třeba jazyk, žánr, autor nebo název. Jednotlivé audioknihy si můžete buďto poslechnout online nebo stáhnout, na Librivox se můžete zaregistrovat také jako předčítač – dobrovolník.

Web Librivox můžete prozkoumat zde.

Narazili jste při procházení internetu na webovou stránku, která vás zaujala svým vzhledem a funkcemi, a zajímá vás, s pomocí jakých nástrojů byla vypracována? Na tuto otázku vám spolehlivě odpoví web s názvem Buit With. Do textového pole na této stránce stačí zkrátka jen zadat URL příslušné webové stránky, a tento užitečný nástroj vám již sám od sebe poskytne všechny důležité informace.

Web Built With najdete zde.​​