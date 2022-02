Recenze adidas Z.N.E. 01 ANC – povedený univerzál s ANC na sport i do města

V dnešní recenzi navážeme na test, který jsme publikovali před pár týdny, kdy jsme se podívali na plně bezdrátová sluchátka adidas Z.N.E 01. Dnes tu máme vyšší model, který se liší zejména funkcí ANC (Active Noise Cancelling) a tedy i jinou konstrukcí, která se podobá sluchátkům typu AirPods Pro. Tento model je zhruba dvakrát tak dražší než posledně testovaný kus, měl by toho však zároveň nabídnout daleko víc.

Specifikace

O zvukovou produkci se u tohoto modelu starají 6 mm dynamické měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 160 dB SPL. O bezdrátovou komunikace se stará Bluetooth 5.2. přičemž napájení mají na starosti integrované baterie s výdrží 4,5 (se zapnutým ANC), resp. 6 hodin (s vypnutým ANC) poslechu. Nabíjecí pouzdro pak sluchátka zvládne dobít ještě na dalších zhruba 16 hodin poslechu (se zapnutým ANC). Celková výdrž necelých 20 hodin je dnes bohužel spíše průměrná, sluchátka alespoň nabídnou podporu pro rychlonabíjení, přičemž 15 minut nabíjení znamená zhruba hodinu poslechu v reálném provozu. Kompletní nabíjecí cyklus pak trvá téměř tři hodiny, přičemž v doprovodné aplikaci je možné zapnout tzv. ECO charging mode, který omezí kapacitu baterie na 80%, což dle všeho prodlouží její životnost. Mezi další pozitivní vlastnosti sluchátek patří podpora pro bezdrátové nabíjení, krytí IPx5 (odolnost proti potu a vodě) či přítomnost celkem šesti integrovaných mikrofonů (4 z nich pracují pro správné fungování funkce ANC, zbylé dva jsou určené pro snímání hlasu při telefonování). V balení kromě sluchátek a jejich obalu najdeme USB-A/USB-C nabíjecí kabel a tři velikosti silikonových insertů (S, M a L). Sluchátka váží 4,2 g, resp. 37 gramů a jsou k dispozici ve světle a tmavě šedé barevné variantě.

Provedení

Nabíjecí pouzdro sluchátek je plastové, včetně kloubu zavíracího mechanismu, působí však poměrně odolným dojmem. Díky drobně texturovanému povrchu by mělo dobře odolávat drobnému mechanickému poškození, jako například poškrábání. Na čelní straně pouzdra najdeme logo značky adidas, které je zároveň tlačítkem pro párování, případně resetování sluchátek. Nad tímto logem najdeme stavovou diodu znázorňující režimy, ve kterých se sluchátka nachází (párování, nabíjení atp.). Na spodní straně pak najdeme USB-C konektor pro nabíjení.

Sluchátka jsou také z plastu, se stejným stylem dekorace jako nabíjecí pouzdro. Vzhledem k jejich špuntové konstrukci se na nich nachází klasické silikonové nástavce. Na stopce sluchátek najdeme drobný detail symbolizující tři proužky značky adidas, na vnitřní straně levého sluchátka se pak nachází černé logo. Na obou sluchátkách najdeme dotykové plochy, které slouží k ovládání (viz níže). Z hlediska provedení a dílenského zpracování není tomuto modelu co vytknout.

Ergonomie

Byť sluchátka nedisponují žádnými silikonovými nástavci či stabilizátory, které by je pevně držela v uších, i tak jej jejich stabilita velice dobrá a nevypadnou a neměla by vypadnout ani při zběsilých pohybech hlavy. Velikost a tvar těla sluchátek skvěle padne do ucha a při zvolení správné velikosti silikonových insertů sluchátka drží jako přilepená. Překvapivá je i míra komfortu, která je poměrně vysoká a ani při několikahodinovém poslechu ze sluchátek nebolí uši. Dotykové ovládání na pohodlí neubírá, neboť dotykové plochy reagují i na jemné přiložené prstu a není tak třeba cokoliv mačkat a nepříjemně si sluchátka tlačit do ucha (jako je to časté u modelů s klasickými tlačítky). Ergonomie sluchátek je výborná.

Ovládání

Jak již padlo výše, sluchátka se ovládají za pomocí dvou dotykových ploch, přičemž na každém sluchátku najdeme jednu. Krátkými dotyky se ovládá přehrávání hudby (ovládací pokyny jsou shodné na obou sluchátkách), přičemž jedno poklepání je play/pause, dvojité poklepání posouvá hudbu dopředu, trojité pak dozadu. Jedním poklepáním se zároveň přijímá a odmítá hovor. Dlouhým podržením prstu na dotykové ploše se pak cyklicky mění režimy přehrávání, od klasického, přes zapnuté ANC až po vypnuté ANC a zapnutý režim propustnosti. Sluchátka disponují také doprovodnou aplikací ADIDAS HEADPHONES, která umožňuje základní správu sluchátek, upravení klávesových zkratek, přepínání režimů (ANC, transparentnost). výběr režimu ekvalizéru či aktivaci funkce ECO charging.

Zvuk

Vzhledem ke konstrukci a výbavě sluchátek je co se zvukové produkce tento model podstatně zajímavější, než jeho levnější sourozenec z minulého týdne. Zvukový profil je mírně basový, ale není to přehnané do extrému. Obecně sluchátka nabídnou příjemný a líbivý zvuk „moderního typu“, který sice nenabídne referenční poslech, ale živost přednesu vás dokáže (v kombinaci s adekvátní hudbou) pořádně nabudit. Maximální hlasitost je na slušné úrovni a v kombinaci s dobře fungujícím ANC a solidní mírou pasivního odhlučnění se nemusíte bát, že by vás při poslechu něco vyrušovalo. Zároveň je režim transparentnosti velice dobře odladěný a dá se bez problému používat například v kanceláři nebo v MHD či na ulici. Z hlediska použití jde tak o velice univerzální sluchátka, která můžete bez problému využívat celý den, při široké škále aktivit. V doprovodné aplikaci se navíc nachází ekvalizér, který umožňuje drobné úpravy zvukového profilu sluchátek dle preferencí každého majitele.

Závěr

Plně bezdrátová sluchátka adidas Z.N.E. 01 ANC jsou velice povedeným univerzálem, který nabídne jak velice slušný zvukový projev, spolehlivě fungující ANC, tak zvýšenou odolnost proti potu a vodě, kterou sportovci určitě ocení. Zároveň ocení i vysokou míru stability, díky které je možné sluchátka při sportu zcela ignorovat a spolehnout se na to, že budou držet jak mají. Mezi další drobné výhody je možné zařadit podporu pro bezdrátové nabíjení, možnosti ekvalizéru nebo solidní ergonomii. Negativem je bohužel dnes už podprůměrná výdrž baterie, která (se zapnutým ANC) nedosahuje ani 5 hodin, dále pak může být pro někoho negativem sportovní design, který nemusí sednout úplně každému. Celkově jde ale o povedený a solidně vybavený model, který by měl stát za zvážení v případě, že hledáte sluchátka na sport, ale i na volný čas

Sluchátka adidas Z.N.E. 01 ANC si můžete zakoupit za 4 999 Kč zde.