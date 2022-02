Recenze adidas Z.N.E. 01 – bezdrátová sluchátka pro sportovce

V dnešní recenzi se podíváme na plně bezdrátová sluchátka od značky adidas. Tu pochopitelně všichni dobře známe, na poli osobní elektroniky jde však o vskutku zajímavý úkaz. Dnes testovaný model Z.N.E. 01 je primárně cílený na aktivní uživatele hledající sluchátka na sport, cvičení a další aktivity. Pojďme se podívat, jak si vedou v praxi.

Specifikace

O zvukový přednes sluchátek se starají 12 mm dynamické měniče se „standardním“ frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 93 dB SPL. Bezdrátová komunikace probíhá přes Bluetooth 5.2 a o provoz se starají integrované baterie, které ve sluchátkách nabídnou výdrž až 5 hodin, přičemž šťáva na dalších 20 hodin je k dispozici v nabíjecím pouzdře. Sluchátka podporují fast charging, přičemž 15 minut nabíjení stačí na zhruba hodinu poslechu. Standardní doba nabíjení je zhruba hodina a půl. Vzhledem ke svému zaměření sluchátka nabídnou krytí IPx4 (nabíjecí pouzdro pak IPx3). Jedno sluchátko váží zhruba 4 gramy, nabíjecí obal pak gramů 40. Sluchátka jsou k dispozici v jednom barevném provedení, a to grey/night grey.

Provedení

Nabíjecí pouzdro je vyrobeno z tvrdého plastu, přičemž téměř celý jeho povrch je mírně texturovaný. Čelní strana obalu je hladká a vévodí jí logo adidas a multifunkční stavová dioda nad ním. Na spodní straně pouzdra najdeme USB-C konektor pro nabíjení (v balení je přiložený velice krátký USB-A/USB-C kabel) a tlačítko pro resetování sluchátek. Víko pouzdra se uzavírá za pomocí magnetu, který má adekvátní sílu a celý zavírací mechanismus patří spíše k těm lepším, a to jak jeho chodem, tak silou, jakou drží víko zavřené.

Sluchátka jako taková jsou ze stejného plastu s totožnou texturou, jako nabíjecí krabička. Liší se pouze silikonovým obalem na „pecce“ sluchátka. Tento tenký silikonový obal má primárně ergonomickou funkci (viz níže). Kromě zvukového kanálu se na sluchátkách nachází ještě proximity senzor pro funkci vypnutí přehrávání při vyndání sluchátek z uší, dvojice nabíjecích konektorů a mikrofon. Na nožičce levého sluchátka najdeme logo adidas. Na každém ze sluchátek pak najdeme plochy pro dotykové ovládání.

Ergonomie

Z hlediska ergonomie je třeba zmínit, že jde o velice subjektivní záležitost, neboť každý máme trochu jinak tvarované uši a sluchátka různých tvarů sednou každému uživateli jinak. Byť jsou sluchátka tohoto modelu poměrně velká, osobně se mi nepodařilo najít správnou polohu pro to, aby mi stabilně seděla v uších a já se nemusel bát o jejich uchycení – přestože silikonový návlek na sluchátkách výrazně pomáhá právě se stabilitou a uchycením sluchátek v uších. Nošení sluchátek je pak velice pohodlné, zejména s ohledem na velice nízkou váhu a slušné rozložení hmotnosti. Není problém mít sluchátka několik hodin v uších a vlastně je vůbec neregistrovat.

Ovládání

Jak již padlo výše, sluchátka nabídnou základní ovládací schéma prostřednictvím dvou dotykových tlačítek. Díky dotykovým plochám není třeba sluchátka zamačkávat do ucha kdykoliv, kdy potřebujete některé z tlačítek stisknout. To je obrovské plus zejména z hlediska ergonomie a celkového pohodlí. Dotykové plochy navíc fungují velice dobře a reagují až na nepatrně delší dotykový povel. Nehrozí tak, že si například přerušíte nebo posunete přehrávání letmým dotykem. Drobnou nevýhodou pak může být, že je ovládací schéma totožné pro obě sluchátka. Jedno poklepání znamená play/pause, případně příjem nebo ukončení hovoru, dvojité poklepání posun přehrávání o skladbu vpřed, trojité poklepání posun o skladbu zpět.

Zvuk

Zvukové schopnosti sluchátek jsou spíše průměrné, rozhodně posluchače neurazí, zároveň však nenabídnou nějaký závratný audio zážitek. Zvukový profil je relativně plochý s výraznými výškami a ne příliš výraznými basy. Nenáročný posluchač si na zvukový projev rozhodně stěžovat nebude, ty náročnější by mohl zaujmout dražší model s ANC, který nabízí zajímavější zvukový zážitek (ale o tom až v příští recenzi). Subjektivně mi přišla i ne příliš vysoká maximální hlasitost sluchátek, což je pochopitelně pozitivní s ohledem na zachování zdravého sluchu, v hlučnějším prostředí a v kombinaci s konstrukcí sluchátek však docházelo k drobnému rušení okolními vlivy. I to však může být (například v rušném městském provozu) jistou výhodou. V tichém prostředí je úroveň hlasitosti naprosto dostačující. Pro potřeby cvičení v posilovně či běhu v přírodě by však výše uvedené nemělo být zásadním problémem.

Závěr

Bezdrátová sluchátka adidas Z.N.E. 01 cílí na sportovní nadšence, kteří nemají extra vysoké nároky na zvukovou kvalitu, ale hledají i tak slušně hrající a odolná sluchátka, která je budou doprovázet při cvičení v posilovně či různých aerobních aktivitách venku. Pokud vám svým tvarem sednou, nabídnou slušnou stabilitu, dnes už průměrnou výdrž baterie a především pak image světoznámé sportovní značky. Pokud je to to, co hledáte, špatnou volbu s tímto modelem neuděláte.

