Intel a AMD končí s dodávkami čipů do Ruska, Google tam zase odpískal placení za reklamy

Kdo s koho. Tak přesně takto by se dala bez jakékoliv nadsázky popsat současná situace ve světě kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. Tu totiž téměř celý svět tvrdě odsuzuje, přičemž Ukrajině materiálně pomáhá a naopak Rusku hází klacky pod nohy, jak jen to jde. A jelikož je těch čím dál víc a je prakticky jasné, že jej tím pádem čím dál víc bolí, je otázkou, zda je Rusko schopné tyto tresty dlouhodobě snést. Se svou troškou do mlýna nyní přispívá Intel, AMD i Google.

Intel a AMD se podle dostupných informací rozhodly ukončit dodávky svých čipů do Ruska, čímž by měly výrazně ochromit tamní průmysl. Čipy jsou totiž pro elektroniku naprosto klíčovou součástkou, bez které ji nebude možné sestavovat. Ani jedna ze společností sice tento záměr zatím oficiálně nepotvrdila, nicméně vzhledem k tomu, že o něm informovala ruská zpravodajská stanice RBK je prakticky 100% pravdivý. S trestáním Ruska nezahálí ani internetový gigant Google, který oznámil konkrétně to, že ruským médiím financovaným státem zařízne vyplácení peněz za reklamy na jeho platformách. A jelikož je v Rusku státních médií celá řada, bude tento krok státní kasu taktéž velmi bolet – tím spíš, když k podobnému kroku přistoupil již včera i Facebook.