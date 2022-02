Recenze Osmo Little Genius a Osmo Coding Starter Kit: Chytré vzdělávací hračky nejen pro děti

Spolu s tím, jak se vyvíjejí současné technologie, se rozšiřují nejen možnosti zábavy, ale také vzdělávání. Oba tyto prvky v sobě kombinují edukativní hračky Osmo, kompatibilní s iPadem. Co říkáme na Osmo Little Genius Starter Kit a Osmo Coding Starter Kit?

Osmo Genius Starter Kit je vzdělávací hračka pro děti, která umožňuje kombinaci hraní s fyzickou hračkou s ovládáním prostřednictvím displeje iPadu. Ke vzájemnému propojení a interakci prostředí aplikace s hračkou jako takovou dochází díky rozšířené realitě, přičemž přenos toho, jak dítě pracuje s hračkou, je zajištěn malým reflektorem, který se umístí nad přední fotoaparát iPadu. Sada Osmo Genius Starter Kit obsahuje herní balíčky, díky kterým si děti procvičí například skládání obrazců nebo práci s písmeny nebo čísly. Hračky Osmo Genius jsou kompatibilní se všemi iPady kromě první, druhé a třetí generace, podmínkou je iOS 10 a novější. Samotné hraní nevyžaduje aktivní připojení k internetu.

Balení Osmo Genius Starter Kit a Osmo Coding Starter Kit je opravdu povedené. V krabicích z odolného kartonu, vybavených přihrádkami, jsou uložené samostatné krabičky z hladkého, lehkého, ale pevného plastu, ve kterých jsou uložené jednotlivé balíčky. V balení samozřejmě nechybí ani reflektor pro přední fotoaparát iPadu. Na všech kouscích je vidět, že výrobci opravdu mysleli na děti. Všechny součástky jsou vyrobené buďto z pevného plastu, vrstev kartonu nebo dřeva. Na omak jsou velice příjemné, zároveň jsou také snadno omyvatelné a opravdu velmi odolné, přičemž se odolnost nijak negativně neodráží na váze jednotlivých kostek a dalších součástek. Zcela zde chybí ostré hrany a jakékoliv další prvky, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro menší děti. Balíček Coding Kit sestává z dílků z příjemného, hladkého, lehkého plastu, z nichž některé jsou vybavené magnety. Tyto dílky do sebe při sestavování naprosto skvěle zapadají.

Aby bylo možné jednotlivé balíčky využívat, je zapotřebí z App Storu stáhnout aplikaci s názvem Osmo World. Aplikace slouží jako jakýsi virtuální rozcestník pro jednotlivé edukativní hry a je bezplatná. Aplikace Osmo World má povedené, jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní a její ovládání zvládnou i malí uživatelé. Při prvním spuštění každé z nabízených her vám poskytne srozumitelné vizuální instrukce, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit. V průběhu samotných her pak aplikace poskytuje okamžitou zpětnou vazbu včetně případných srozumitelných chybových hlášení. Veškeré programy, které byly součástí aplikace Osmo, fungovaly celou dobu naprosto bez problémů, snímání součástek, položených před tablet, bylo okamžité a bezproblémové. V případě, že součástky například nedoléhaly přesně, poskytla aplikace okamžitou zpětnou vazbu s příslušnými instrukcemi. U každé z her můžete nastavit úroveň náročnosti tak, aby odpovídala věku a schopnostem dítěte. S největším úspěchem se u nás při zkoušení setkala hra, ve které za pomoci skládání dílků s příkazy navigujete postavičku virtuálním světem. Při této hře si navíc malí hráči srozumitelnou formou osvojí základní principy programování.

Osmo Genius Starter Kit a Osmo Coding Stater Kit byly bezpochyby nejlepšími hračkami tohoto typu, které jsem měla možnost vyzkoušet. Nadšení u mě nastalo již při samotném rozbalování a neopustilo mě ani při zkoušení jednotlivých her. Ocenit musím zejména opravdu vysoce kvalitní provedení jednotlivých součástek, stejně jako samotný princip fungování, jednoduchost ovládání i velice povedené balení. Krabičky, ve kterých jsou uložené součástky, jsou vyrobené z příjemného, odolného materiálu, a vybavené spolehlivým uzávěrem, díky kterému se nemusíte obávat vysypání při přenášení v tašce nebo batohu. Otevírání krabiček je ale zároveň velmi jednoduché. Samotné součástky nejen skvěle vypadají, ale zároveň jsou odolné, lehké, velmi příjemné na dotyk, a snadno se udržují. Nadchla mě i aplikace Osmo World, která nabízí opravdu velké množství možností pro hráče všeho věku, a která rozhodně nezačne děti nudit. Balíčky Osmo nejsou zdaleka jen hračkami, a příslušná aplikace rozhodně neslouží jen ke hraní. Děti si v průběhu jejich používání prokazatelně osvojují základní principy počítání, psaní či programování (v závislosti na zvolené edukativní aplikaci), a díky srozumitelným vysvětlivkám a zpětné vazbě se také průběžně zlepšují. Stoupající náročnost jednotlivých úkolů v aplikacích je účinně nastavená tak, aby děti vše zvládaly úměrně svému věku, a nehrozí tedy, že by po postupu na vyšší level hraní vzdaly kvůli náročnosti. Spolu s náročností stoupá také celková zajímavost a atraktivita jednotlivých her, takže nehrozí ani to, že by se malí hráči začali postupem času naopak nudit. Pokud tedy pro své ratolesti hledáte ‚vícegenerační“ hračku, která je bezpečně a spolehlivě zabaví, a díky které se zároveň naučí nové věci, můžete rozhodně sáhnout po Osmo.

