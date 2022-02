Po 14 letech jsem zapnul iPhone 3G s iOS 6, pojďte se na to podívat

Když 19. 9. 2012 vydal Apple iOS 6, nikdo v té době ještě netušil, že je to poslední systém od Applu s takzvaným skeumorfismem, tedy s designem, který imitoval materiály a prvky skutečných produktů. Poslední verze iOS 6 vyšla 21. února 2014 a jednalo se o verzi iOS 6.1.6 a právě tu mám nainstalovanou na iPhone 3G, který jsem si nedávno z nostalgie pořídil. Jedná se zároveň o poslední verzi posledního operačního systému předtím, než Apple přešel v iOS 7 na zcela nový design operačního systému pro iPhony a iPody touch. Kromě toho, že jsem si nostalgicky zavzpomínal na starý design iOS, který podle mnohých byl ten nejlepší a lidé se dlouho a s nelibostí smiřovali s tím, že už jej nikdy neuvidíme, měl jsem po neuvěřitelných deseti letech možnost vyzkoušet iOS 6 a také iPhone 3G.

Tím největším překvapením, když jsem zapnul v podstatě první telefon od Applu, který se oficiálně prodával v ČR, byla i po letech rychlost. iOS 6 na iPhone 3G je i na dnešní dobu opravdu použitelné a je až zarážející, jak rychlý tehdy iPhone byl. Já sám jsem měl sice první iPod touch s prvním operačním systémem, který ještě nenesl označení iOS, ovšem za ty roky člověk zapomene na to, jak rychlý systém to vlastně byl. Cokoli, co spouštíte, je velmi srovnatelné s tím, jak reagují dnešní iPhony a v podstatě jediný opravdu znatelný rozdíl je při spouštění fotoaparátu. Řeč je samozřejmě o rychlosti nativních aplikací a systému iOS jako takovém. Spouštění aplikací třetích stran si dnes již nevyzkoušíme, pokud je nemáte na starém telefonu stále předinstalované, protože již zkrátka nejsou k dispozici pro starší verze iOS a i když App Store na iOS 6 stále funguje a lze v něm zobrazit aplikace, nemáte možnost žádnou z nich nainstalovat.

Zatímco rychlost samotného systému byla i dnes příjemným překvapením a vzhledem ke stáří iPhone 3G je opravdu až neuvěřitelné, jak svižně systém běžel, internet se stal pravým opakem. V podstatě cokoli, co souvisí s internetem je nepoužitelné. Řeč nyní není jen o tom, že služby jako je počasí, akciové trhy nebo i přihlášení na FB/TW přímo z iOS nejsou funkční, protože Apple již nespolupracuje například se společností Yahoo na počasí. Hlavní problém je v tom, že i když narazíte na weby, které podporují staré protokoly a lze je zobrazit na starém Safari z iOS 6.1.6, tak načítačí čas je opravdu extrémní a to ať už jste na 3G nebo jste na vaší současné rychlé wi-fi. Zkrátka rychlost jakéhokoli připojení iPhone 3G a vykreslovací schopnosti iOS 6.1.6 jsou na dnešní dobu tím opravdu jediným, u čeho poznáte, že se již jedná o skutečně prehistorický telefon i operační systém. Osobně jsem však rád, že jsem měl možnost po letech si zase vyzkoušet něco, co jsem dlouhé roky používal a pak také dlouhé roky neviděl. Čas od času si iPhone 3G rozhodně zapnu a tak nějak nostalgicky zavzpomínám