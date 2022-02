Postavte si s Asterixem galskou vesničku v remasterované verzi populární hry na iOS

Německé herní studio gameXcite vypustilo do světa remasterovanou verzi své populární hry Asterix and Friends. Oblíbený simulátor vám svěří do péče galskou vesničku známou z komiksů a filmů o poslední državě vzdorující moci římské říše. Remasterovanou verzi přitom vývojáři předělali hezky od podlahy. Hra sice zůstává ve své staré dobré podobě, technicky se ovšem změnilo vše. Asterix and Friends původně fungoval na technologii Flash, jež byla první volbou pro vývojáře online her v letech dávno minulých. Remaster se tak přesunul do technické současnosti, kdy se celý projekt převedl do nové formy v herním enginu Unity. Tu kromě herního průmyslu využívají například i některé společnosti zaměřující se na výrobu speciálních efektů do filmů a seriálů.

Video ukazuje záběry z původní verze hry, která dorazila na mobilní zařízení v roce 2016. Vizuál hry se samozřejmě razantně neproměnil. Od hraní však můžete čekat lépe vypadající prostředí i postavy. Společně s použitím nového herního enginu však přichází i pár změn v hratelnosti. Do vesničky dorazila nová postava a nově se hráči můžou vydat do vzdálených oblastí na dobrodružství s hlavními hrdinami Asterixem a Obelixem. Ty nabízejí nové příběhy sestávající z pěti částí, každé o devíti kapitolách. Hru Asterix and Friends si můžete zdarma stáhnout z App Storu.