Domovská stránka iPhonu svůj design za posledních pár let nijak výrazně nezměnila. Stále je jednoduchá, elegantní a více než dobře plní svůj účel. Posledních větších změn, které se však týkaly především funkčnosti, jsme se dočkali v rámci operačního systému iOS 14, který přišel zhruba před rokem a půl. V rámci této aktualizace přišel Apple se zbrusu novými widgety, které se staly jednoduššími a modernějšími, kromě toho přišel i s knihovnou aplikací, která úplně na konci domovské obrazovky sdružuje takové aplikace, které nevyužíváme příliš často. V rámci iOS 15 jsme se pak dočkali vylepšení práce s jednotlivými stránkami.

Jak na iPhone změnit pořadí stránek plochy

Na našem magazínu už jsme si ukázali, jakým způsobem můžete na domovské stránce iOS skrýt jednotlivé stránky pro rychlejší přístup do knihovny aplikací – viz odkaz výše. Kromě toho si ale nově můžete také jednoduše změnit pořadí stránek. Pokud byste chtěli pořadí stránek měnit ve starších verzích iOS, tak se vám to nepodaří. Manuálně byste museli přesouvat jednu aplikaci po druhé na jinou stránku, což samozřejmě není úplně pohodlné. Pokud byste se chtěli naučit, jak lze v iOS 15 změnit pořadí stránek domovské obrazovky, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli na domovskou stránku.

Jakmile tak učiníte, tak podržte prst na prázdném místě jakékoliv plochy.

Tímto se ocitnete v rozhraní pro úpravu domovské obrazovky.

Zde je nutné, abyste ve spodní části obrazovky klepnuli na indikátor počtu stránek.

Následně se ocitnete v rozhraní, ve kterém je možné s jednotlivými stránkami pracovat.

Zde už jen stačí, abyste stránku, kterou chcete přesunout, prstem uchopili a přesunuli na nové místo.

Jakmile budete mít pořadí podle představ, stačí vpravo nahoře klepnout na Hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu v iOS 15 měnit pořadí stránek na domovské obrazovce. Pokud byste chtěli nějakou stránku skrýt, tak stačí, abyste pod ní odškrtnuli políčko s fajfkou. V případě, že byste se rozhodli pro kompletní odstranění stránky, tak stačí, abyste v jejím levém horním rohu klepnuli na ikonu -, a poté akci potvrdili klepnutím na Odstranit v dialogovém okně. Takto ale o stránku kompletně přijdete a v budoucnu bude nutné ji vytvořit znova. V takové situaci se může hodit právě zmíněné skrytí.