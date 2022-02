Assassin’s Creed: Valhalla je nyní ke stažení zdarma

Máte-li rádi hry ze série Assassin’s Creed, ale zatím jste si neužili poslední díl z vikingského světa s názvem Valhalla, máme pro vás skvělou zprávu. Ubisoft totiž oživuje svou oblíbenou hráčkou akci Free Weekend, v rámci které si právě Valhallu můžete zcela zdarma zahrát a to na všech dostupných platformách.

Akce na Assassin’s Creed: Valhalla zdarma běží ode dneška až do neděle s tím, že stejně jako v předešlých případech platí, že je hra zároveň jen po tuto dobu hratelná. Kvůli tomu tak doporučujeme její stažení a rozehrání co možná nejdřív, jelikož se jedná o skutečně obsáhlý titul skrývající spousty zákoutí, která “na jeden zátah” projdete jen stěží. Pokud byste se ke hraní dostali přeci jen později, počítejte s tím, že po 28. únoru 20:00 bude hru nutné zakoupit za plnou cenu a dohrát ji “placeným způsobem”. A kde že je titul dostupný? Na konzolích PlayStation 4 a 5, dále na Xboxu One, Series S a Series X a přes Ubisoft Connect spolu se Stadií na PC.

Assassin’s Creed: Valhalla zdarma lze stáhnout pro vaši platformu zde