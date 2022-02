Počet mobilních her od Netflixu strmě roste

V minulém roce přišlo ze strany Netflixu poměrně nečekané oznámení. Jednička mezi videostreamovacími službami totiž oficiálně potvrdila, že míří do herního průmyslu. Kdo však očekával AAA tituly na nejnovější konzole či PC, musel být zklamaný, byť třeba časem nelze nic vyloučit. Netflix vzal zprvu útokem mobilní platformy a v listopadu přinesl na naše mobilní zařízení pětici her v podobě Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Hra, Teeter (Up), Shooting Hoops a Card Blast. Nutno ovšem říct, že se o nikterak zajímavé počiny z našeho pohledu nejednalo. Netflix v tomto případě sázel především na jednoduchost a u prvních dvou zmíněných her také zřejmě na slušnou fanouškovskou základnu. Vše ale byl pochopitelně jen začátek. Pokud se na nabídku her od Netflixu kouknete nyní, čítá, i s výše uvedenou „pětkou“, celkem 14 her. Výčet je tedy následující: