Pokud řeknu, že seriál Stranger Things patří mezi to nejlepší, na co můžete na Netflixu narazit, zřejmě se mnou bude značné množství z vás souhlasit. Na Netflixu momentálně najdete tři série. Čtvrtá se stále natáčí, jelikož pandemie koronaviru to dovolila až nedávno. V galerii pod odstavcem se můžete podívat na exkluzivní fotky z natáčení, které zveřejnila na svém Facebooku skupina Netflix CZ + SK Fans.

