Letošní představení AR/VR headsetu Applu je čím dál reálnější

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o úspěchu Applu na poli vývoje jeho prvního headsetu nebo chcete-li chytrých brýlí a už tu máme další zprávu, která fanoušky této technologie zaručeně potěší. Zdá se totiž, že má již Apple jasno v tom, kdy spustí u novinky hromadnou výrobu a tedy dle všeho i v tom, kdy ji uvede na trhu.

Zdroje velmi dobře informovaného asijského portálu DigiTimes před pár desítkami minut uvedly, že pokud vše půjde při dokončování brýlí podle plánu, má kalifornský gigant nasmlouvanou se svými partnery hromadnou výrobu na srpen či září. A jelikož se obecně očekává, že o první generaci headsetu nebude ve výsledku až tak velký zájem a Apple si ji tak může dovolit představit bez větších skladových zásob, jeví se nyní podzimní odhalení produktu jako čím dál pravděpodobnější. Přitom ještě relativně nedávno se mnohé zahraniční zdroje shodovaly na tom, že kvůli vývojovým nezdarům Apple zřejmě letošní odhalení tohoto dlouho očekávaného produktu nestihne.

Obecně se dá říci, že se od headsetu Applu očekávají skutečně velké věci počínaje prvotřídním hardwarem v čele s 8K displeji s neuvěřitelnou jemností či špičkovými senzory pro snímání okolí uživatele, a konče propracovaným softwarem, ve kterém by měly hrát prim skvěle přizpůsobené služby, funkce a aplikace Applu doplněné o aplikace vývojářů třetích stran. Šušká se například o velkém vylepšení pro FaceTime, povznesení funkce SharePlay nebo třeba AR her v Apple Arcade. Jelikož si však Apple vše bedlivě střeží, na bližší informace si budeme zřejmě muset počkat až do samotného odhalení produktu.