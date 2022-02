Dostupnost iPhonů 13 by se mohla v dohledné době opět zhoršit

Není tomu tak dlouho, co se Applu konečně podařilo vymanit z problémů s dostupností loni představených iPhonů 13 (Pro) a už před ním stojí další problém, který by mohl jejich dostupnost opět zhoršit. Na vině může být tentokrát neschopnost jednoho z jeho dodavatelů displejů dodat pro iPhony 13 nasmlouvané množství panelů, kvůli čemuž by tak mohly z pultů obchodů novinky opět pozvolna klidit.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 2 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 +28 fotek iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 Vstoupit do galerie

Problémy s výrobou displejů má konkrétně čínská společnost BOE, jejíž dodavatel jí není podle zdrojů asijského portálu The Elec schopen dodávat potřebné čipy. Kvůli tomu je tak nyní BOE nuceno snížit tři miliony nasmlouvaných dodávek displejů na “pouhé” dva miliony s tím, že pokud se situace nezlepší, zřejmě výrobci nezbude nic jiného než dodávky zredukovat ještě více. Apple se tak bude muset buď více spolehnout na ostatní dodavatele, nebo se smířit s tím, že bude celková výroba iPhonů nižší. Jelikož však jeho ostatní dodavatelé jednou podle dostupných informací na 100 % a navyšování se tedy u nich zdá nepravděpodobné, útlum výroby je zřejmě nevyhnutelný.

Je otázkou, jak rychle se může útlum výroby na dostupnosti iPhonů projevit, potažmo zda vůbec. Kromě počtu vyrobených kusů totiž bude záviset taktéž na síle poptávky ze strany uživatelů. Ta by sice měla z logiky věci pozvolna slábnout, nicméně mnohé analytické firmy uvádí, že je o iPhony 13 (Pro) tak velký zájem, že se křivka poptávky vymyká předešlým rokům a drží se i dlouhé měsíce po uvedení telefonu na velmi vysoké úrovni. Vše tak ukáže až čas.