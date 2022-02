Součástí operačního systému iOS je prakticky od jeho začátku ovládací centrum. To můžete na zařízeních s Touch ID otevřít přejetím prstu ze spodní hrany displeje směrem nahoru, na novějších jablečných telefonech s Face ID pak stačí přejet prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů. Součástí ovládacího centra je několik prvků, díky kterým je možné měnit hlasitost či jas, popřípadě ovládat přehrávání, konektivitu apod. Pod těmito povinnými prvky se pak nachází prvky dobrovolné, jejichž zobrazení můžete spravovat – ne každému se totiž nativní vybrané prvky musí líbit.

Jak na iPhone z ovládacího centra odstranit ovládání domácnosti

V rámci iOS 15 se ovládací centrum dočkalo určitého vylepšení. Konkrétně se v něm totiž začalo objevovat ovládání domácnosti. Jednoduše jste tak vaši chytrou domácnost mohli ovládat přímo z ovládacího centra, takže nebylo nutné přecházet do aplikace Domácnost. Pravdou ale je, že prvky pro ovládání domácnosti nelze žádným způsobem přemístit a nachází se pod prvky pro ovládání hlasitosti a jasu. To znamená, že se dobrovolné prvky, které mnoho z nás využívá častěji, než prvky domácnosti, zobrazí ještě o kus níže, což nemusí být optimální. V takovém případě by vás mohlo zajímat, jak lze z ovládacího centra ovládání domácnosti odstranit. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak ve zobrazených sekcích sjeďte o kousek níže.

Konkrétně je nutné, abyste našli a rozkliknuli sekci s názvem Ovládací centrum.

Následně se ocitnete v rozhraní pro správu ovládacího centra.

Zde už jen v horní části obrazovky stačí, abyste deaktivovali možnost Zobrazit ovládání domácnosti.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné z ovládacího centra na iPhonu odstranit ovládací prvky domácnosti. To se může hodit všem uživatelům, kteří chytrou domácnost nevyužívají a nemají, popřípadě jedincům, kterým tohle ovládání o ovládacím centru pouze zabírá místo, jelikož častěji využívají dobrovolné ovládací prvky. Pokud byste si chtěli do ovládacího centra přidat nebo z něj odebrat jakékoliv dobrovolné prvky, popřípadě pokud byste chtěli změnit jejich pořadí, tak stačí přejít do Nastavení → Ovládací centrum, kde sjeďte níže.