Apple představil NBA edici Powerbeats Pro

Limitované edice produktů si Apple v poslední době poměrně dost oblíbil a jak se zdá, ani letos nemá v úmyslu přestat s jejich odhalováním. Po loňských Apple Watch 6 v Unity edici či lokalizátorech AirTag s vygravírovaným symbolem tygra kvůli čínskému novému roku totiž dnes v noci představil limitovanou edici sluchátek Powerbeats Pro z dílny své dceřiné společnosti Beats. Ta oslavují 75. výročí vzniku nejslavnější basketbalové ligy světa, americké NBA. 75. výročí založení NBA totiž připadá na sezónu 2021-2022, která je právě v plném proudu.

Beats se při navrhování designu pro limitovanou edici Powerbeats Pro spojil s obchodem Better Gift Shop. Čekáte-li však odvážné designové kreace, zřejmě vás nová edice zklame. Na slonovinové tělo jednoho sluchátka totiž Beats natisklo “jen” logo NBA a na druhé pak logo Better. Hezkým detailem jsou pak přebarvená loga Beats na jednom sluchátku do modré a na druhém pak do červené, přičemž tytéž barvy jsou využity i pro špunty sluchátek. Ptáte-li se, proč zrovna modrá a červená? Stačí se podívat na barvy, které jsou použity v logu NBA a hned budete mít jasno.

Přestože Apple prodává Powerbeats Pro standardně přes svůj Apple Online Store a to konkrétně z 6699 Kč u nás, potažmo 199 dolarů v USA, limitovaná NBA edice Powerbeats Pro bude dostupná jen na americkém webu Beats a to od 19. února 9:00 tamního času za cenu 249 dolarů. Právě zdražení oproti klasické edici je do jisté míry překvapivé, jelikož “limitky” Apple zpravidla prodával za ceny standardních verzí.

Powerbeats Pro lze zakoupit zde