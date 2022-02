Netflix skryté filmy: Jak je jednoduše najdete pomocí kódů

Že obsahuje Netflix skryté filmy a seriály není již řadu let žádným tajemstvím. Ve své podstatě se sice o skrytí jako takové nejedná, jelikož jsou dohledatelné přes vyhledávač služby, nicméně vám nejsou Netflixem, respektive jeho algoritmy, zpravidla nabízeny pro zhlédnutí. Cesta, jak se k těmto skrytým pořadům dostat je však naštěstí poměrně jednoduchá – stačí jen vědět, co do vyhledávače napsat.

Netflix skryté filmy

Využití kódů pro zobrazení skrytých filmů a seriálů je ve své podstatě úplně jednoduché. Stačí se držet bodů níže:

Na svém počítači otevřete webový prohlížeč. Přejděte na web Netflixu a přihlaste se ke svému účtu. Do adresního řádku zadejte https://www.netflix.com/browse/genre/. Za poslední lomítko pak vložte vybraný kód. Pokud tedy budete hledat například televizní kreslené pořady, celá adresa bude https://www.netflix.com/browse/genre/11177.

Kompletní seznam kódů pro zobrazení skrytých pořadů kódy Netflix - 1 kody Netflix - 2 kody Netflix - 3 kody Netflix - 4 +17 fotek kody Netflix - 5 kody Netflix - 6 kody Netflix - 7 kody Netflix - 8 kody Netflix - 9 kody Netflix - 10 kody Netflix - 11 kody Netflix - 12 kody Netflix - 13 kody Netflix - 14 kody Netflix - 15 kody Netflix - 16 kody Netflix - 17 kody Netflix - 18 kody Netflix - 19 kody Netflix - 20 Vstoupit do galerie

Jak tedy můžete sami vidět, vyhledávání skrytých pořadů na Netflixu je velmi jednoduchou záležitostí, pro kterou stačí de facto jen znát pár čísel. Bohužel, Netflix je zároveň jedinou streamovací službou, která podobnou vychytávku podporuje, takže pokud využíváte například HBO GO, je třeba se k jeho veškerému obsahu „prokousat“ hezky „postaru“. Vzhledem k množství obsahu to však bude v porovnání s Netflixem svým způsobem hračka.