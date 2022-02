iPhony v domovině Applu i nadále suverénně kralují prodejům smartphonů

Jestli se někde Applu prodejně skutečně daří, pak je to jeho domovina – tedy USA. Skvělým důkazem jsou i čerstvá data analytické společnosti Counterpoint Research, dle kterých Apple v USA v roce 2021 neohroženě kraloval a to ve všech čtvrtletích.

Loňský rok začal Apple konkrétně 55% podílem na americkém trhu se smartphony, přičemž druhý Samsung držel v tu dobu jen 27 % a třetí Lenovo 5 %. Velmi podobných čísel se pak držel i ve druhém a čtvrtém čtvrtletí s tím, že jen ve třetím čtvrtletí zaznamenal pokles svého podílu na 47 %. Ten je však dle analytiků způsoben tím, že zatímco jablíčkáři čekali na nové iPhony a tedy dlouho nenakupovali, androidí svět mohl nepozorovaně růst a Applu “škodit”. To se však rázně změnilo ve čtvrtém čtvrtletí téhož roku, kdy se vše vrátilo do starých kolejí. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že například ve čtvrtém čtvrtletí 2020 držel Apple dokonce 65% podíl na americkém trhu, takže si ve výsledku v loňském roce relativně dost pohoršil.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak si Apple povede z hlediska podílu na trhu i v následujících letech. Jeho pozice se sice jeví stále jako velmi silná, nicméně je třeba objektivně připustit, že kvůli relativně málo vylepšeným iPhonům každý rok by o ní mohl postupně poměrně snadno přijít a to i přesto, že se jedná pro Američany o “mateřské” smartphony. Pokud však o svou pozici přijde, je jasné, že se tak stane v horizontu mnoha let.