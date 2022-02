iPhone 14 Pro zřejmě dostane 8 GB RAM

Zdá se, že časy, kdy měly iPhony ve srovnání s telefony s Androidem daleko nižší RAM paměť jsou již dávno pryč. Poté, co Apple v minulosti u iPhonů nasadil 6 GB RAM má totiž letos podle čerstvě potvrzených informací z dodavatelského řetězce nasadit u řady Pro dokonce 8 GB RAM a vyrovnat se tak Samsungům Galaxy S22.

O 8 GB RAM se v souvislosti s iPhony 14 Pro již v minulosti spekulovalo. Dosud jsme však od žádného důvěryhodného zdroje neslyšeli jakýkoliv náznak potvrzení tohoto vylepšení, kvůli čemuž tak bylo třeba brát tyto informace s patřičnou rezervou. Jak se však nyní zdá, 8 GB RAM se do iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max skutečně chystá, jelikož má tyto moduly Apple již domluvené z hlediska výroby a jejich nasazení tak nestojí v cestě zhola nic. Budeme-li tedy s 8 GB RAM počítat, znamenalo by to, že se iPhony 14 Pro Max stanou iPhony se suverénně nejvyšší RAM pamětí v historii Applu a zároveň dorovnají například i základní MacBooky Air, Pro, iMacy či Macy mini, což je vzhledem k tomu, na jakou činnost jsou využívány skoro až neuvěřitelné.

V souvislosti s vyšší RAM pamětí je však třeba jedním dechem dodat jednu důležitou věc – nepočítejte s tím, že váš uživatelský komfort jakkoliv výrazně zvýší. Pravdou totiž je, že už nynějších 6 GB u řady 13 Pro málokdo využije a například aplikace spuštěné na pozadí nejsou její velikostí nikterak poznamenány – tedy minimálně ne v případě, že jich na pozadí neběží s trochou nadsázky milion. Vyšší RAM paměť nasazuje Apple do iPhonů zejména kvůli jejich pokročilým softwarovým funkcím spojeným zejména s focením a natáčením, jelikož právě při postprodukci fotek de facto v reálném čase je třeba kromě spousty výpočetního výkonu právě i spousta “odkladiště”. Nasazení 8 GB RAM do iPhonů 14 Pro tak lze vnímat spíš jako jakýsi příslib dalšího zajímavého softwarového zlepšení, které bude exkluzivní jen pro tuto řadu a které se bude pravděpodobně opět točit kolem fotoaparátu.