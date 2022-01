Apple má letos začít prodávat zcela nový typ iPhonu

Letošní podzim by měl přinést podle nových informací malou revoluci. Tvrdí to alespoň zdroje v minulosti poměrně přesné analytičky Emmy Mohr-McClune ze společnosti GlobalData, které mají pocházet přímo z dodavatelského řetězce. Na co se dle nich můžeme těšit?

Zdroje analytičky potvrdily konkrétně to, že má Apple do budoucna v plánu kompletně přejít na eSIM řešení namísto fyzických SIM karet, což mu umožní do telefonů vměstnat například větší baterie či prostorově jinak řešené komponenty. Tento přechod pak má zahájit již letos, avšak nikoliv tak, jak jsme slyšeli v minulosti – tedy úplným vyšachováním fyzických SIM portů u některých modelů -, ale daleko pozvolněji. K dispozici mají být na trhu konkrétně jak modely s fyzickým slotem, tak i modely vybavené jen eSIM s tím, že ty by se od sebe mohly mírně lišit například cenou. Uživatel by si tak měl ještě minimálně letos možnost vybrat, jaké řešení je pro něj vhodnější a operátoři by měli více času na to se připravit na posílení eSIM řešení.

eSIM začal Apple nasazovat do iPhonů poprvé v roce 2018 coby součást modelů XS a XR s tím, že se prakticky okamžitě staly velmi oblíbenými. iPhony se totiž díky nim konečně naučily podporovat dvě telefonní čísla, po čemž mnozí jablíčkáři volali dlouhé roky a čemuž se Apple kvůli náročnosti na místo při použití dvou fyzických SIM karet dlouhodobě bránil. Je nicméně třeba dodat, že eSIM nepřináší jen výhody, ale i nevýhody – její přenos není například tak jednoduchý jako v případě klasické fyzické karty. Možná i proto tak volí Apple nyní střídmější přijetí namísto rychlého a prudkého přechodu.