Potvrzeno: S Touch ID pod displejem se u iPhonů 14 (Pro) nepočítá

Fanoušci autentizační technologie Touch ID nebudou mít ani v letošním roce u iPhonů důvod k oslavám. Ačkoliv mnozí leakeři a analytici ještě před pár měsíci předpovídali, že na vývoji poddisplejového Touch ID pro “čtrnáctkové” iPhony Apple intenzivně pracuje, v posledních týdnech jsme slyšeli od několika na sobě nezávislých zdrojů pravý opak a dnes se zdá, že je již zcela rozhodnuto. S vyvrácením příchodu Touch ID na iPhony 14 (Pro) totiž přišel jeden z nejpřesnějších leakerů posledních měsíců dylandkt s tím, že toto řešení nedostane letos ani žádný jiný produkt z dílny Applu.

Zatímco konkurence z řad Androidů již senzory Touch ID pod displejem disponuje řadu let, Apple se stále zuby nehty drží svého Face ID, které je mnohem spolehlivější a bezpečnější. A jelikož je ve 3D skenu obličeje pro potřeby autentizace výrazně napřed oproti konkurenci zase Apple, dle všeho se rozhodl svého náskoku využít a namísto Touch ID se soustředit právě na zdokonalení Face ID, pro které jsou dle všeho do budoucna v plánu například výrazné rozšíření zorného pole, zrychlení či ještě větší zpřesnění, které zajistí, že se do telefonu nedostane už ani jednovaječné dvojče jeho majitele či dítě.

Špatné zprávy se však netočí u iPhonů 14 jen kolem Touch ID, ale taktéž kolem ProMotion. Ten měl Apple sice taktéž zvažovat nasadit i na levnější řadu 14, ale nakonec k ničemu takovému nedojde a variabilní obnovovací frekvence displeje se tak dostane i letos znovu jen na řadu Pro. Standardní iPhony 14 pak nabídnou opět “jen” 60Hz, které však méně náročným uživatelům stále bez problému dostačují.