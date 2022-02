Hudba je pro většinu z nás něco, bez čeho si nedokážeme představit každodenní fungování. Posloucháme ji při sportu, v autě, při práci či studiu a prakticky kdekoliv, kde je to jen možné. Zatímco ještě před několika lety jsme si veškeré skladby stahovali a přes iTunes nahrávali do iPhonu, tak nyní už je situace kompletně jiná. Většina z nás poslouchá hudbu skrze hudební streamovací služby – mezi ty nejznámější patří Spotify a Apple Music. Patříte-li mezi předplatitele druhé zmíněné služby, tak pro vás máme skvělou zprávu – Apple totiž nyní zpřístupnil playlist Replay 2022, který se postupně bude plnit vašimi nejoblíbenějšími skladbami za tento rok,

Jak na iPhone v Apple Music najít vaše neoblíbenější skladby v roce 2022

Od roku 2015 Apple zpřístupňuje vždy v únoru speciální playlisty Replay, ve kterých si můžete poslechnout hudbu, kterou jste nejvíce v určitém roce poslouchali. Dobrou zprávou je, že se všechny tyto playlisty ukládají, takže se můžete vrátit v čase a zjistit, co jste vlastně nejvíce poslouchali před několika lety, a jak se změnil váš hudební vkus. Nejnovější playlist Replay přidává Apple vždy v únoru s tím, že se postupem roku plní až 100 nejoblíbenějšími skladbami. Playlisty Replay na iPhonu zobrazíte následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu otevřeli nativní aplikaci Hudba.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Pusťte si.

Následně na další obrazovce sjeďte úplně dolů.

Zde už najdete kategorii Přehrajte si znovu: Vaše nejoblíbenější skladby podle roku.

Součástí této kategorie už je playlist Replay 2022, společně s dalšími roky.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy můžete v Apple Music najít vaše nejoblíbenější skladby za rok 2022 a za předchozí roky. Aby se vám playlisty Replay zobrazily, tak je samozřejmě nutné, abyste byli předplatiteli této hudební služby od jablečné společnosti. Tyto playlisty je samozřejmě možné najít i na Macu – stačí přejít do aplikace Hudba, kde přejděte do sekce Pusťte si a sjeďte úplně dolů. Podobné ohlédnutí za hudebními roky nabízí také Spotify, a nutno zmínit, že mu to jde o něco lépe než Apple Music. Lepší však něco, než nic.