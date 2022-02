Jak jsem přes Aukro vydělal na starých iPhonech

Přivydělat si v dnešní době můžete opravdu čímkoliv, ať už se jedná o pečení nějakých dobrot, poskytování poradenství v odvětvích, kterým rozumíte, opravování aut apod. Čím dál tím populárnějším se však aktuálně stává přivydělávání na iPhonech, a to například skrze portál Aukro. Pokud budete mít štěstí, tak se jednoduše můžete ocitnout v situaci, kdy vyděláte klidně i tisíce korun. Funguje to naprosto jednoduše – za nízkou cenu si na Aukru pořídíte rozbitý iPhone s tím, že jej opravíte, a poté prodáte v perfektní kondici.

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak už jste dost možná narazili na nějaký článek, ve kterém vám radíme, jak s opravami iPhonů můžete začít, popřípadě jak se můžete zdokonalovat. Je pravdou, že tato činnost rozhodně není pro každého, a abyste mohli elektroniku opravovat, tak k tomu potřebujete klidnou hlavu, dostatek času a hlavně trpělivost. Postupně je totiž nutné, abyste nabrali zkušenosti, a to ideálně v praxi. Na našem magazínu vám samozřejmě poskytneme cennou teorii, avšak pokud vás tato činnost zajímá více a chtěli byste se ji naučit, tak uděláte nejlépe v případě, že si zakoupíte nějaký levný a starší iPhone s tím, že se jej pokusíte opravit. Jestliže se něco nepovede, tak vás to u iPhonu za pár stovek bude bolet méně než u jablečného telefonu za vyšší tisíce korun. I nákup levnějšího iPhonu zvládnete hravě na Aukru.

Jak lze přes Aukro vydělat na iPhonech

Osobně Aukro využívám jako jeden z hlavních zdrojů poškozených iPhonů. Ty zde totiž přibývají každý den, a proto je nutné, abyste tento portál pravidelně sledovali – jinak vám totiž ty nejlepší kousky klidně mohou utéct, protože si najdou jiného majitele. Pokud byste si chtěli zobrazit nabídku aktuálně dostupných poškozených iPhonů, tak stačí, abyste přešli na Aukro.cz, kde následně vyhledejte iPhone. Tímto se automaticky ocitnete v kategorii telefonů Apple. Zde pak stačí, abyste sjeli kousek níže, kde pak v levé části v kategorii Stav zboží zaškrtněte možnost Nefunkční / na díly. Následně se vám zobrazí veškeré dostupné poškozené iPhony. Z vlastní zkušenosti ale doporučuji, abyste si klidně prošli i ostatní stavy zboží, jelikož neznalí uživatelé mohou svůj iPhone umístit špatně.

Jakmile si ze seznamu nalezených zařízení najdete to, které se vám líbí, tak následně existuje více způsobů, jak můžete pokračovat. Aukro je primárně aukční portál, což znamená, že postupně na nějaký předmět přihazujete, společně s ostatními uživateli. Přihazovat můžete až do té doby, dokud aukce neskončí – tento údaj najdete v detailu aukce. V některých případech je k dispozici také možnost Kup teď, díky které zařízení pořídíte ihned, bez nutnosti aukce. A v některých případech jsou k dispozici možnosti obě s tím, že si musíte dobře spočítat, co se vám vyplatí. Osobně však nikdy nepřihazuji na nějakou nabídku ihned a namísto toho ji pouze začnu sledovat. Tímto se mi uloží do profilu s tím, že se k ní budu moci kdykoliv vrátit, pokud se pro příhoz po propočtení opravdu rozhodnu.

Avšak ještě před tím, než se rozhodnu přihodit, si iPhone pořádně „proklepnu“. Primárně se z fotografií a popisu pokusím určit kompletní poškození s tím, že si následně najdu ceny náhradních dílů a spočítám, zdali to za to stojí. Zároveň je nutné, aby iPhone nebyl blokovaný na Apple ID – v opačném případě jej totiž budete moci použít jako těžítko, protože tzv. zámek aktivace není možné obejít. To, zdali je iPhone blokován na Apple ID, lze jednoduše zjistit pomocí čísla IMEI a speciální webové stránky, třeba imeicheck.com. IMEI můžete často najít přímo na fotografiích, popřípadě ho může prodejce uvést do popisu nabídky. Pokud IMEI najít nemůžete, tak se rozhodně nebojte prodejci napsat. Jestliže nemá co skrývat, tak vám IMEI bez problémů poskytne. V opačném případě, kdy IMEI není nikde k dispozici a kdy ho prodejce ani nechce sdělit, tak osobně dávám ruce pryč. Prakticky ve stech procent případů je takový iPhone blokován na Apple ID, jen to prodejce nechce sdělit, aby případně získal více peněz od riskujících kupujících, kteří na takové zařízení přihazují.

Jestliže jste si vše propočetli a zjistili jste, že se vám příhoz vyplatí, tak nezbývá nic jiného, než prostě a jednoduše přihodit. Při přihazování si můžete zvolit maximální částku příhozu. Tu byste si rozhodně měli promyslet, jelikož v zápalu „boje“ se může stát, že zaplatíte více než jste chtěli s tím, že už se vám oprava nemusí vyplatit. Ta největší mela vždy začíná pár desítek sekund před koncem aukce, takže je nutné se připravit. Pokud si každopádně stáhnete aplikaci Aukro na iPhone, tak si zde můžete nastavit, aby vám v určitý čas přišla notifikace o tom, že se sledovaná aukce blíží ke konci. Popřípadě se samozřejmě můžete nechat informovat na e-mail. Jestliže aukci vyhrajete, tak už za ni stačí zaplatit a vybrat si jeden ze způsobů dopravy. Každý prodejce má k dispozici jiný způsob platby a přepravy, tak stejně se liší i jednotlivé ceny za přepravu.

Jakmile vám iPhone dorazí domů, tak už se můžete vrhnout do oprav. I v tomto případě každopádně můžete využít Aukro, a to k nakoupení některých náhradních dílů. I ty zde můžete sehnat velice levně, což se rozhodně hodí – prodejci často nabízí například displeje či baterie, které mohou být ve skvělém stavu, a to za zlomek ceny nového náhradního dílu. Rozhodně se tedy po Aukru rozhlédněte i kvůli náhradním dílům, jelikož každá koruna se v tomto odvětví počítá a rozdíl pár stovek korun může určit, zdali na koupeném poškozeném iPhonu vyděláte, anebo proděláte.

Závěr

Osobně se snažím spojit příjemné s užitečným. Opravování iPhonů mě jednoduše baví a když si na činnosti, která mě baví, mohu něco přivydělat, tak se jedná o ideální stav. Tento způsob přivýdělku mohu tedy všem doporučit, a to jak pokročilým, tak i začátečníkům, protože i ti musí někdy a na něčem začít. Začnete-li na Aukru skupovat poškozené iPhony, tak je dosti možné, že se společně v některých aukcích utkáme v souboji proti sobě – ať vyhraje ten lepší!

Na Aukro.cz se přesunete pomocí tohoto odkazu