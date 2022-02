V případě, že by vám někdo ukradl iPhone, popřípadě pokud byste jej ztratili a dostal by se do nepovolaných rukou, tak si můžete být stoprocentně jistí tím, že se nikdo nedostane k vašim datům. A navíc k tomu, dotyčný člověk nebude ani schopný si iPhone přivlastnit a začít jej používat – tedy pokud máte iPhone registrovaný po svým Apple ID a zapnutou službu Najít. V takovém případě je po resetování jablečného telefonu nutné, aby se uživatel dostal přes aktivační zámek, a to zadáním e-mailové adresy a hesla k původnímu Apple ID, pod kterým bylo zařízení vedeno. Jestliže tyto údaje nejsou k dispozici, tak iPhone poslouží maximálně na náhradní díly, a to bez základní desky, která zůstane blokovaná.

Jak vzdáleně zjistit, zdali je na iPhone aktivní Najít

Někdy se ale můžete ocitnout v situaci, kdy byste potřebovali na dálku zjistit, zdali je Najít na nějakém iPhonu aktivní. To se může hodit třeba tehdy, pokud se chystáte koupit či vydražit nějaký iPhone, který si nemůžete fyzicky zkontrolovat. Je nutné zmínit, že žádná oficiální služba od Applu vám neřekne, zdali je či není na nějakém jablečném telefonu Najít aktivní. Ve skutečnosti je ale možné tuto informaci jednoduše zjistit prostřednictvím nástrojů třetích stran. Vše, co k tomu potřebujete, je sériové číslo zařízení (SN), popřípadě číslo IMEI. Máte-li byť jen jeden tento údaj k dispozici, tak si můžete stav Najít iPhone na jablečném telefonu na dálku zkontrolovat, a to takto:

Prvně je nutné, abyste se v prohlížeči přesunuli na stránku IMEIcheck.com .

. Jakmile tak učiníte, tak do textového pole na stránce vložte sériové číslo či IMEI.

na stránce Následně, po vložení čísla, stiskněte tlačítko Check iCloud.

Pak už jen stačí chvíli počkat, až se vám zobrazí informace o zařízení načtou.

V dialogovém okně s informacemi vás zajímá řádek Find My iPhone, u kterého se zobrazí buď ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto) .

Pomocí výše uvedeného postupu tedy zjistíte na prakticky jakémkoliv iPhonu stav služby Najít. Co se týče sériového čísla či IMEI, tak to můžete zjistit v Nastavení → Obecné → Informace. Sériové číslo pak dále u starších iPhonů najdete dole na zádech, IMEI pak zase u novějších zařízení v šuplíčku na SIM kartu. Jestliže že vám prodejce nechce sériové číslo či IMEI sdělit, tak k tomu má ve většině případech jednoduchý důvod – na iPhonu je aktivní služba Najít, což z něj dělá nepoužitelné zařízení. Prodejci takto často zneužívají neznalé jedince, kteří si zakoupí iPhone, jenž ve finále nebudou schopni používat. Před koupením iPhonu si tak rozhodně pomocí výše uvedeného postupu stav Najít zkontrolujte, abyste předešli zbytečným potížím, a aby vám iPhone nesloužil jako těžítko.