5 tipů a triků pro nastavení aktualizací na iPhone

Pokud chcete zajistit, aby (nejen) váš iPhone fungoval zcela optimálně a hlavně abyste se při jeho používání cítili v bezpečí, tak je nutné, abyste prováděli pravidelné aktualizace, a to jak samotného systému, tak i aplikací. Operační systém iOS je ve světě chytrých zařízení považován za nejbezpečnější, to ale rozhodně neznamená, že Apple nemůže při jeho vývoji udělat nějakou chybu a vytvořit tak bezpečnostní chybu, kterou následně mohou využít útočníci. Jakmile taková chyba vznikne, tak ji Apple ve většině případech okamžitě opraví v rámci další aktualizace, kterou následně vydá – podobně to platí i u aplikací. To znamená, že pokud svůj iPhone nebudete pravidelně aktualizovat, tak se vystavujete zbytečnému bezpečnostnímu riziku. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 tipů a triků pro nastavení aktualizací na iPhonu.

Ú Úvod 1 Automatické aktualizace iOS 2 Automatické aktualizace aplikací 3 Ruční aktualizace všech aplikací najednou 4 Stahování aktualizací aplikací přes mobilní data 5 Zobrazení verze aktualizace aplikace Další stránka Stránka 0 / 5