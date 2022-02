Alza začala prodávat vlastní příslušenství pro AirTagy, k dostání je za pakatel

Komerční sdělení: Vlastníte-li lokalizátor AirTag, pravděpodobně jej využíváte v kombinaci s klíčenkou, pomocí které jej lze připnout téměř k čemukoliv. Problém je však v tom, že právě klíčenky či poutka jsou mnohdy ještě dražší než samotné AirTagy, kvůli čemuž si jich tak člověk příliš “do zásoby”, aby si je mohl měnit dle svého outfitu, nekoupí. Respektive doteď nakoupil. Alza totiž začala prodávat klíčenky pod svým brandem AlzaPower a to za opravdu báječné ceny. Kožené klíčenky totiž seženete už od 199 Kč s tím, že silikonové stojí standardně 159 Kč. Je tu však jedno velké ale. Právě silikonové klíčenky lze totiž nyní sehnat v brutálních slevách a to konkrétně až do výše 75 %. Díky tomu je tak rázem seženete i za 49 Kč, což už je opravdová lidovka. Pokud tedy klíčenu pro AirTag hledáte, prohlédněte si nabídku na Alze. Určitě si z ní vyberete.

Klíčenky pro AirTagy ve slevých seženete zde