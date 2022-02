Recenze KEF Mu3: Prvotřídní zvuk a zajímavý design z Albionu

V dnešní recenzi se podíváme na plně bezdrátová sluchátka známé prémiové značky, která se specializuje na reproduktory a audio soustavy a pochází ze Spojeného království. Nejde o nikoho jiného, než společnost KEF, konkrétně jejich model Mu3, na jehož designu se podílel světoznámý designér Ross Lovegrove, který v 90. letech spolupracoval i s Applem na designu jejich Maců. Pojďme se podívat, jestli kromě designu dokáží sluchátka zaujmout i zvukem.

Specifikace

Základním stavebním kamenem sluchátek jsou 8,2mm široké dynamické měniče disponující „standardním“ frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 104 dB. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 5.0, o napájení pak 50 mAh baterie v jednotlivých sluchátkách a 350 mAh baterie v nabíjecím obalu. Sluchátka se chlubí velmi dobrou výdrží na jedno nabití, a to až 9 hodin (se zapnutým ANC!). V pouzdře se pak sluchátka mohou dobít na dalších 15 hodin provozu, celkem tedy na jedno nabití vydrží 24 hodin. Jak už je dnes obvyklé, i u tohoto modelu najdeme podporu pro rychlonabíjení – za 5 minut sluchátka zvládnou zhruba hodinu v provozu. Jednotlivé špunty váží 5,8 gramu, nabíjecí pouzdro pak dalších 46,8 gramu. Celkově jde o velice lehká sluchátka. V balení najdeme kromě sluchátek a pouzdra ještě nabíjecí kabel (USB-C/USB-A, čtveřici silikonových insertů, návod a další dokumenty. K dispozici jsou celkem dvě barevné provedení, a to perleťově stříbrné (testovaná varianta) a uhlově šedé.

Provedení

Sluchátka zaujmou hned po vybalení, a to díky perleťově stříbrné barvě nabíjecí krabičky. Ta je sice z plastu, ale díky svému barevnému provedení vypadá velice elegantně. Hladký povrch a příjemné zaoblení po všech stranách pak působí, že se krabička skvěle drží a je příjemná na omak. Uprostřed víčka najdeme logo KEF, nabíjecí konektor (USB-C) se pak nachází na zadní straně, pod pantem zavíracího mechanismu (který je kovový a působí velice bytelně). Síla zavíracího mechanismu je dostatečná a nehrozí tak, že se obal samovolně otevře. Po jeho otevření se nám ukáže vnitřní strana obalu, která je vyplněná černou plastovou formou, do které obě sluchátka skvěle zapadnou. Pod nimi pak najdeme nápis Lovegrove, symbolizující designéra, který se o provedení tohoto modelu postaral.

Sluchátka samotná jsou vyrobena ze stejného materiálu (plastu), jako nabíjecí krabička. Včetně použité barvy a povrchové úpravy. Uprostřed každého z nich se nachází tlačítko pro ovládání, které má příjemný chod a citelnou zpětnou vazbu. Co se týče síly stisku, pro stlačení tlačítek není třeba příliš tlačit, takže je manipulace se sluchátky v uších pohodlná. Vnitřní část sluchátek je zakončena silikonovými inserty, které jsou v případě tohoto modelu k dispozici hned ve čtyřech velikostech a tu správnou si tak vybere opravdu každý. Na každém ze sluchátek (ale také na vnitřní straně nabíjecího pouzdra) najdeme stavové diody, které signalizují úroveň nabití/vybití a stav sluchátek. Z hlediska provedení zde není co vytknout.

Ergonomie

Sluchátka jsou velmi lehká a zároveň kompaktní. V uších tak prakticky nejsou cítit a díky svému tvaru navíc velmi dobře sedí (možná až překvapivě dobře vzhledem k absenci jakýchkoliv uchycovacích nebo stabilizačních mechanismů). Při správně zvolené velikosti silikonového insertu sluchátka dobře drží i při běhu, nebo trochu akčnějších činnostech. Jak již padlo výše, ovládání integrovaných tlačítek nevyžaduje příliš velkou sílu a jejich stisk tak není nepříjemný. Několikahodinový poslech není s tímto modelem žádným problémem.

Ovládání

Co se týče ovládání, na každém sluchátku se nachází jedno tlačítko, které slouží k základním ovládacím povelům. To je relativně úzký prostor pro manévrování, sluchátka naštěstí vnímají rozdíly mezi krátkým a dlouhým stisknutím. Kombinací levého a pravého tlačítka, spolu s krátkým, dlouhým či dvojitým stisknutím pak umožňuje plnohodnotné ovládání, na které jsme u sluchátek tohoto typu zvyklí. Z počátku budete možná potřebovat nahlédnout do manuálu, po nějaké době však jednotlivé ovládací povely dostanete pod kůži. Z hlediska ovládání zamrzí absence doprovodné aplikace, která by umožňovala buď lehké korekce ve zvukovém profilu sluchátek (prostřednictvím ekvalizéru), nebo by umožnila uživatelské nastavení jednotlivých tlačítek, případně zkratek pro některé ovládací povely. Na druhou stranu mohou někteří uživatelé ocenit to, že si do svého telefonu nemusí stahovat další „otravnou“ aplikaci. Do jakého tábora z těchto dvou se přidáte, je na Vás.

Zvuk

Společnost KEF je proslulá svými audio systémy a tak byla očekávání, co se týče zvukové produkce sluchátek poměrně vysoká. Přednes je velice čistý a nabídne dobré rozlišení a prostorové podání. Celkové naladění je spíše neutrálního charakteru, byť přednes basů se za vyloženě slabý označit nedá, obzvláště v některých žánrech jako je třeba Drum’n’base, kdy i přes neutrálnější naladění je zvuk stále pěkně hutný. Osobně preferuji spíše tento typ zvukového profilu, je však možné, že pro některé posluchače může být zvýraznění basové složky nedostatečné. Sluchátka netrpí na slévání a zvukovou degradaci ani při těch nejvyšších hlasitostech a velice dobře si poradila se vším, co jsem na nich během testování zkoušel – napříč hudebními žánry, podcasty nebo videi na YouTube/Netflixu. Přednes je obecně velice příjemný a na poslech pohodlný, sluchátka se nedostávají do poloh, kde by působila nepříjemně nebo rušivě, což je skvělá zpráva pro ty, co mají rádi dlouhé poslechové seance.

Velký podíl na kvalitním zvukovém zážitku má odhlučnění. Už to pasivní je na velice slušné úrovni (pokud si tedy správně zvolíte velikost silikonových insertů), při zapnutém ANC je tento pocit ještě o kus zesílený. Fungování ANC není moc co vytknout, neboť funguje dobře a spolehlivě. Režim transparentnosti je možná trochu agresivněji nastavený a v tomto ohledu jsou pro mé uši AirPods Pro stále tou lepší volbou. Pokud však transparentní režim nepotřebujete například každý den v kanceláři, ale zapnete jej pouze občas například při chůzi po ulici, nebudete mít s jeho použitím žádný problém.

Závěr

True wireless špunty KEF Mu3 jsou solidním produktem, který zaujme jak svým designem, tak zvukovou kvalitou. Jde o designová a svým způsobem minimalistická sluchátka, která skvěle padnou do ucha, nabídnou vysoce nadprůměrnou výdrž baterie a funkci ANC (jejíž kvalita však na ty nejlepší ve třídě úplně nedosáhne). Po zvukové stránce s těmito sluchátky chybu neuděláte, neboť hrají opravdu příjemně a „dospěle“, pokud vám jde primárně o design a značku, tak pochopitelně také ne – jakkoliv je vnímání designu subjektivní záležitostí. V cenové relaci kolem šesti tisíc korun je dnes poměrně těsno, ale tento zástupce od značky KEF rozhodně stojí za vyzkoušení, zejména pokud vyhledáváte referenční zvukové podání.

