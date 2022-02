Recenze tvrzeného skla Ocushield: Filtrem proti modrému světlu za lepším usínáním

Můžete si pořídit tvrzené sklo, které ochrání váš iPhone před pádem, ale nebude mít žádnou další přidanou hodnotu. Nebo si můžete pořídit řešení společnosti Ocushield, které vám ochrání nejen samotné zařízení, ale i váš zrak. Umí totiž eliminovat škodlivé modré světlo způsobující bolesti hlavy, podráždění očí a nespavost.

Modré světlo proniká oční sítnicí, které dává vodítko mozku, aby se probudil a fungoval. Dlouhodobé vystavení modrému světlu pak může mít významný dopad na naši psychickou, ale i fyzickou pohodu. Kvůli omezení produkce melatoninu také dochází k narušení spánkového cyklu, což způsobuje, že se cítíte unaveně, podrážděně a neproduktivně. A to nechcete. Pokud si ale nemůžete před spánkem odpustit projíždění sociálních sítí nebo hraní nějakých her, je zde poměrně jednoduché řešení.

Skutečně bohaté balení

Při aplikaci skla na displej mobilního telefonu má většina uživatelů mnoho obav. Předně jde o to, zda se vám povede sklo nalepit zcela přesně. Dále určitě nechcete, aby vám na displeji zůstaly nečistoty a prachové částice. Konečně se samozřejmě bojíte, že vám po aplikaci skla zůstanou mezi jím a displejem nevzhledné vzduchové bubliny. Vzhledem k obsahu balení tvrzeného skla Ocushield nemusíte mít zbytečné nervy ani z jednoho.

Balení totiž obsahuje vše potřebné k tomu, abyste se všemu výše řečenému vyvarovali. Je zde tedy vlhčený hadřík, kterým smyjete veškeré nečistoty z displeje a hadřík z mikrovlákna, kterým jej dokonale vyleštíte. Nechybí ani samolepky k odstranění případného prachu. Tím nejdůležitějším je ale samozřejmě plastový výlisek s vloženým sklem, které chcete na svůj iPhone aplikovat.

Aplikování skla je hračka

Tento výlisek je samozřejmě poplatný modelu vašeho telefonu. Samo tvrzené sklo je zde ještě kryto fólií, kterou je před aplikací nutné sejmout. Pokud tedy máte svůj iPhone již zbavený všech nečistot, stačí fólii sloupnout a iPhone do výlisku vložit. Splést se nemůžete, protože tlačítka jsou zde jasně dána.

Po vložení iPhonu displejem na sklo je poté vhodné z druhé strany výlisku vytlačit nežádoucí bubliny. Šipka vám jasně ukazuje, kterým směrem byste tak měli činit, tedy od horní strany iPhonu (reproduktoru) ke spodní straně. Pokud si pak už myslíte, že jste všechny bubliny vytlačili, můžete nálepku odlepit a svůj iPhone s aplikovaným sklem z výlisku vyndat. Pokud se zde ještě nějaké bubliny objevují, je vhodné je samozřejmě ještě dodatečně vytlačit.

Samotné aplikování je tedy hračka, ale vzhledem k silným hranám výlisku, se nedostanete ke stranám zařízení. I při našem testu tak po vyndání iPhonu byly mezi sklem a displejem drobné vzduchové bubliny. Stačilo je ale jen prstem vytlačit a ani po 14 dnech používání se žádné další neobjevily.

Kvalita vez výtek

Vzhledem k vlastnostem skla, tedy tomu, že tlumí modré světlo, je nutné počítat s jeho nafialovělým nádechem. V prvních chvílích vám to přijde nepřirozené, za chvíli si ale zvyknete a přijde vám to zcela normální. V případě iPhonů se zaoblenými hranami (iPhony 11 a starší) ale počítejte, že sklo kryje skutečně jen displej a nesahá až k okrajům zařízení. Stejně tak obsahuje „výřez pro výřez“ telefonu.

Hrany skla jsou ale zaoblené, takže se s ním iPhone drží velice pohodlně. Ty navíc nechytají ani žádné nečistoty. Prsty po něm také jezdí bez jakýchkoli potíží (je i přítomna oleofobní vrstva). Při rozsvíceném displeji navíc vlastně nepoznáte, že je přes něho nějaké sklo aplikováno. Nebrání ani jasu displeje, a to ani v případě přímého zimního slunečního svitu. I při poněkud hrubějším zacházením ještě sklo nejeví žádné prvky poškrábání. V tomto ohledu tedy není co vytýkat.

Modrá není dobrá

Co se přidané hodnoty filtru modrého skla týče, je to samozřejmě hodně těžké nějak měřit. Samozřejmě by bylo nejlepší telefon minimálně dvě hodiny před spánkem vůbec nepoužívat. Dokážete se tomu ale vyvarovat? Já nikoli, a proto také beru toto řešení všemi deseti. A pokud máte stejný problém i vy, rozhodně mohu toto tvrzené sklo Ocushield s filtrem proti modrému světlu s klidným srdcem doporučit. Kdyby nic, tak minimálně získáte skutečně kvalitní ochranu displeje svého zařízení.

Možná ale s postupem času také zjistíte, že se vám vlastně usíná o poznání lépe. Ostatně Ocushield je prvním a jediným lékařsky ohodnoceným tvrzeným sklem na telefon redukující modré světlo, které je vyvinuté kvalifikovanými optometristy, a které aktivně blokuje až 90 % škodlivých emisí z modrého světla mezi vlnovými délkami 380 nm až 420 nm. Je jedno, jestli tomu rozumíte. Důležité je, že to funguje. Cena tvrzeného skla Ocushield je závislá na modelu vašeho zařízení a pohybuje se v rozpětí od 680 do 899 Kč.

Tvrzeného sklo Ocushield s filtrem proti modrému světlu koupíte zde