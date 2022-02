Základní iPad se příští rok konečně zbaví Home Buttonu a Lightningu

Kruh se již brzy uzavře. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat plán Applu s jeho tablety na příští rok. Potvrzují to alespoň zdroje dalšího renomovaného portálu, dle kterých má kalifornský gigant skutečně v plánu přejít s posledním svým iPadem „staré generace“ na nový design.

O plánech Applu přepracovat v dohledné době základní iPad osazený v současnosti klasickým Home Buttonem, Lightningem či poměrně silnými rámečky na horní i spodní straně přišli první analytici i leakeři již před pár měsíci. V poslední době se nicméně o tomto upgradu příliš nemluvilo, kvůli čemuž tak začaly viset nad plány Applu otazníky. Ty ale nyní rozprášily zdroje portálu iDropNews, dle kterých se přepracovaného základního tabletu od Applu dočkáme v příštím roce. Jedním dechem nicméně dodávají, že o žádné terno nepůjde.

Jelikož se bavíme o nejlevnější modelové řadě iPadů, asi vás nepřekvapí, že de facto jen okopíruje to, na co jsme zvyklí od jejích dražších sourozenců. To jinými slovy znamená nasazení hranatého těla s Touch ID v Power Buttonu nebo třeba výměnu Lightning portu za USB-C. Počítat se dá rovněž s nasazením Liquid Retina displeje, kterým disponují všechny „hranaté“ iPady vyjma loňské 12,9″ verze osazené mini LED panelem. Je nicméně otázkou, jak zahýbe nový design s cenou tohoto krasavce. Ta se totiž v posledních letech pozvolna zvýšila a není vyloučeno, že nový design s sebou přinese další zdražení.