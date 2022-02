Pokud chcete sdílet mnoho různých souborů, například skrze e-mail, tak byste je rozhodně neměli posílat zvlášť. Z několika různých důvodů je pokaždé lepší, když namísto několika desítek souborů odešlete pouze jeden jediný, konkrétně v podobě archivu. Tyto archivy mají na Macu formát ZIP, občas se můžete setkat s formátem RAR. Do jednoho archivu můžete vměstnat prakticky nespočet různých dat s tím, že po provedení archivace pracujete pouze s jediným souborem. Zároveň archivací docílíte zmenšení velikosti dat. Pokud ho budete sdílet, tak si dotyčný příjemce archiv stáhne, a poté si podle potřeby extrahuje z archivu ty soubory které potřebuje.

Jak zaheslovat ZIP na Macu

Součástí archivu mohou být jakékoliv soubory – ať už se jedná o dokumenty, videa, fotky, hudbu, složky či ostatní data. Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy prostřednictvím archivu potřebujete odeslat například nějaká důvěrná data, ke kterým by neměl získat přístup nikdo jiný, než příjemce. V takovém případě by se hodila možnost pro zaheslování archivu ve formátu ZIP. Dobrou zprávou je, že i tohle můžete v rámci macOS provést. Jedná se o jednoduchý postup, který se provádí skrze Terminál. Pomocí níže uvedeného postupu je ale zvládne každý, takže se není čeho bát:

Prvně je nutné, abyste si připravili složku, kterou chcete archivovat – ideálně na Plochu.

– ideálně na Následně na vašem Macu otevřete nativní aplikaci Terminál. Terminál najdete buď v Aplikacích ve složce Utility, popřípadě jej spustíte skrze Spotlight.

Jakmile tak učiníte, tak se vám zobrazí malé okno, do kterého se vkládají příkazy.

Nyní je nutné, abyste si zkopírovali příkaz, který přikládám níže:

zip -er nazev_archivu .zip

Po zkopírování příkazu jej klasickým způsobem vložte do okna Terminálu. V příkazu můžete přepsáním nazev_archivu (červeně) změnit název výsledného archivu. Ten ale můžete změnit i klasickým způsobem po jeho vytvoření. Nezapomeňte ponechat za názvem příponu .zip.

Jakmile příkaz vložíte, tak je nutné, abyste za ním udělali mezeru.

Pak si najděte složku, kterou chcete archivovat a zaheslovat, a přesuňte ji kurzorem do okna Terminálu.

kterou chcete archivovat a zaheslovat, a Za vloženým příkazem se následně vloží cesta k vaší složce.

Následně stiskněte na klávesnici klávesu Enter.

Dále je nutné, abyste do Terminálu vepsali heslo k archivu , které potvrďte stisknutím klávesy Enter. Při psaní hesla se v Terminálu nezobrazují žádné znaky ani hvězdičky , píšete jej tedy „naslepo“.

, které potvrďte stisknutím klávesy Pak musíte to samé heslo pro potvrzení zadat znova a následně jej opět potvrdit stisknutím Enter.

Jakmile výše uvedený postup dokončíte, tak už dojde k vytvoření šifrovaného, potažmo zaheslovaného, archivu ZIP s vašimi daty. Vytvořený archiv ZIP najdete tak, že otevřete váš interní disk (standardně Macintosh HD). Pak přejděte do Uživatelé a rozklikněte váš profil, kde už archiv najdete. Pokud se tento ZIP pokusíte dvojitým poklepáním otevřít, tak se vám zobrazí okno, do kterého je nutné vepsat heslo – v opačném případě se do archivu jednoduše nedostanete. Po zapomenut hesla neexistuje jednoduchá možnost, jak se k souborů dostat.