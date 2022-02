Apple je pro Xiaomi vzor, naznačil jeho šéf. Brzy by mu však chtělo plně konkurovat

Elektronika z dílny čínského giganta Xiaomi se těší prakticky všude po světě obrovské popularitě, která navíc neustále stoupá. Pravdou však je, že lví podíl na oblibě má extrémní šíře portfolia této společnosti. Koupit od ní lze totiž s trochou nadsázky prakticky cokoliv počínaje smartphony a tablety, přes fitness náramky a osobní váhy, až po akumulátorové kompresory na nafukování kol, elektrokoloběžky či třeba rýžovary. Pomyslný svatý grál ve formě prémiové řady produktů, kterou by dokázalo Xiaomi konkurovat nejsilnějším hráčům na trhu v čele s Applem či Samsungem však stále chybí, kvůli čemuž se tak stále značně nedaří získat mezi uživateli pomyslný punc prestiže. To by se ale mohlo v dohledné době změnit.

Generální ředitel Xiaomi se před pár dny poměrně rozvášnil na asijské sociální sítí Weibo, která je jakousi obdobou amerického Twitteru, a to právě ohledně budoucnosti značky. Na sociální síti uvedl konkrétně to, že cílem Xiaomi je plně se vyrovnat Applu a to jak z hlediska produktů, tak i uživatelského komfortu z hlediska softwarových řešení. Do tří let by se pak rádo Xiaomi stalo největší čínskou prémiovou značkou elektroniky, k čemuž mu má dopomoci obří investice ve výši 15,71 miliardy dolarů určená pro výzkum a vývoj. Tyto peníze má Xiaomi proinvestovat v průběhu pěti nadcházejících let s tím, že s ohledem na velkolepé plány stanovené na nadcházející tři roky je velmi pravděpodobné, že značnou část peněz nalije do vývoje a výzkumu co možná nejdříve.

Přestože je před Xiaomi velmi dlouhá cesta, je třeba říci, že nakročeno k úspěchu na ní má velmi solidně. Jeho produkty totiž již dávno neplatí za čínské cetky a technologie, které má Xiaomi patentované (respektive alespoň ty, o kterých už víme) se jeví jako velmi zajímavé a hlavně potenciálně nebezpečné pro prémiové společnosti jako je právě Apple. Rozhodně proto není vyloučeno, že se Xiaomi podaří její vize splnit.