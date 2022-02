Apple Watch jsou naprosto skvělým zařízením. Primárně slouží k tomu, abyste s nimi mohli sledovat svou aktivitu, zdraví a fitness. Sekundárně však slouží mnohým uživatelům jakožto prodloužená ruka iPhonu. Pokud máte z Apple Watch obavy, tak rozhodně doporučuji, abyste si je minimálně vyzkoušeli. To pravé kouzlo totiž pocítíte pár hodin či dnů po prvním nošení. Jak už to tak ale bývá, vše má svoje výhody a nevýhody – a i u Apple Watch tohle platí. Největší slabinou jablečných hodinek pro většinu uživatelů je slabá výdrž baterie. Hodinky od Applu totiž dokáží vydržet zhruba jeden, maximálně dva dny. Pro některé uživatele to ale problém rozhodně být nemusí.

Jak na Apple Watch (de)aktivovat úsporný režim při cvičení

Jestliže se však řadíte mezi jedince, kterým horší výdrž baterie u Apple Watch vadí, popřípadě pokud se odrazujete od koupení jablečných hodinek právě kvůli obavám z výdrže, tak pro vás mám skvělou zprávu. Existuje totiž několik funkcí, možností a tipů, díky kterým je možné výdrž hodinek pořádně prodloužit. Na našem magazínu už jsme se několika těmto tipům věnovali. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete při cvičení zapnout úsporný režim, který výrazně sníží spotřebu baterie jablečných hodinek. Postup je jednoduchý a následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Moje hodinky.

Následně pak sjeďte níže a lokalizujte kolonku Cvičení, kterou otevřete.

kterou otevřete. Pak už jen stačí, abyste nahoře pomocí přepínače aktivovali možnost Úspornýrežim.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašich Apple Watch (de)aktivovat úsporný režim při cvičení. Konkrétně tento úsporný režim funguje tak, že při měření chůze a běhání deaktivuje srdeční senzor. Právě tento senzor, který sleduje tep vašeho srdce (nejen) při aktivitě, dokáže baterii Apple Watch pořádně zavařit. Tento tip se tak hodí především těm uživatelům, kteří často cvičí, potažmo běhají. Jestliže nepatříte mezi jedince, kteří běhají, tak rozhodně můžete využít několik jiných tipů pro šetření baterie na Apple Watch. Několik jich najdete ve článku, který přikládám níže.