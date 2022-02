Apple Watch můžete využít ke sledování aktivity, zdraví či fitness, v neposlední řadě ale slouží taktéž jakožto prodloužená ruka iPhonu. To znamená, že na jablečných hodinkách můžete provádět nějaké vybrané akce přímo z vašeho zápěstí, a to bez nutnosti hledání iPhonu. Bezesporu se tedy jedná o skvělé zařízení a to pravé kouzlo poznáte až tehdy, kdy si Apple Watch pořídíte – poté je nebudete chtít sundat z ruky. Jak už to tak ale bývá, tak vše má své výhody a nevýhody. Mnoho uživatelů si u Apple Watch stěžuje na slabou výdrž baterie. Osobně mi přijde výdrž dostatečná a nedělá mi problém dát před spaním hodinky vždy nabít, ale chápu, že pro někoho to může být omezující.

Jak na Apple Watch deaktivovat zapnutí displeje po zvednutí zápěstí

Na našem magazínu jsme si ukázali již nespočet tipů a triků, které můžete využít ke zvýšení výdrže Apple Watch. Nejvíce energie jablečným hodinkám spotřebovává displej, tudíž pokud chcete zajistit co možná nejdelší výdrž, tak je nutné zajistit jeho co možná nejmenší zapínání. Pokud chcete na Apple Watch displej zapnout, můžete tak učinit několika způsoby – například stačí klepnout na displej či pootočit digitální korunkou. Kromě toho ale Apple Watch dokáží zapnout svůj displej tehdy, pokud zvednete zápěstí směrem nahoru. Tato funkce je rozhodně skvělá, avšak občas může dojít ke špatnému rozpoznání pohybu a displej se aktivuje i tehdy, kdy to zrovna nechcete, což způsobí zkrácení výdrže baterie. Tímto způsobem můžete tuto funkci deaktivovat:

Prvně je nutné, abyste se na Apple Watch přesunuli do nativní aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu přejděte do sekce Moje hodinky.

Následně najděte a otevřete sekci s názvem Zobrazení a jas.

Zde věnujte dole pozornost kategorii Probuzení.

Nakonec už jen pomocí přepínače deaktivujte možnost Probudit zvednutím zápěstí.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete deaktivovat automatické zapnutí displeje Apple Watch po zvednutí zápěstí směrem nahoru k obličeji. Díky tomu zajistíte, že se displej jablečných hodinek nebude automaticky zapínat v nepotřebnou chvíli a prodloužíte tak výdrž na jedno nabití. Výše zmíněnou funkci každopádně nemusíte vypínat jen kvůli prodloužení výdrže baterie. Pokud vás neustálé rozsvěcování displeje po zvednutí ruky směrem nahoru jednoduše štve, tak nyní už víte, jak provedete deaktivaci. Ve stejné sekci předvoleb si ještě můžete nastavit jas, velikost textu a tučný text, dále můžete provést (de)aktivaci probuzení otočení digitální korunkou a automatického spouštění audioaplikací a nakonec si můžete zvolit délku probuzení.