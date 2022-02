Co dělat, když Mediální služby iTunes na iPhone spotřebovávají hodně mobilních dat

I přesto, že se jablečné operační systémy a produkty dají oproti konkurenci považovat za spolehlivější, tak to rozhodně neznamená, že jsou bezchybné. Naopak je pravdou, že existuje mnoho různých chyb, které mohou být malé a bezvýznamné, anebo větší a rizikové. Apple se samozřejmě snaží většinu těchto chyb opravovat v rámci aktualizací operačních systémů. U některých chyb, které jsou součástí systémů již po dobu několika měsíců či let, mi však přijde, že Apple neví, jak je má řešit, popřípadě je prostě a jednoduše z nějakého důvodu řešit nechce.

Mediální služby iTunes – kde se nachází?

Mezi jednu z těchto chyb patří bezesporu nadměrné spotřebovávání mobilních dat v rámci iOS, potažmo na iPhonu. Existuje mnoho uživatelů, včetně našich čtenářů, kteří na jablečném telefonu prakticky nemohou využívat mobilní data, jelikož pokud se k nim připojí, tak dojde během chvilky ke kompletní spotřebě všech volných mobilních dat v rámci limitu. Když se po projevení této „chyby“ podíváte do Nastavení → Mobilní data → Systémové služby, tak si můžete níže všimnout, že obrovské množství dat spotřebuje Mediální služby iTunes – právě tato položka tedy tento problém způsobuje.

Jenže jak správně tušíte, tak aplikace Mediální služby iTunes jednoduše neexistuje, takže ji není možné jednoduše odstranit. Konkrétně pod touto položkou najdete různé služby, které jsou spojeny s aplikacemi od Applu, konkrétně s Hudba (Apple Music), Podcasty, TV a další. To znamená, že právě kvůli těmto aplikacím dochází z nějakého důvodu k nadměrné spotřebě mobilních dat. Tato chyba se začala objevovat již před několika dlouhými měsíci a nepochybně se jedná o obrovské omezení. Apple by tak logicky měl provést opravu, jenže ta bohužel stále není k dispozici, ani po několika měsících. Touto chybou samozřejmě netrpí všichni uživatelé iPhonu, ale jen někteří jedinci.

Jak vyřešit nadměrnou spotřebu dat způsobenou Mediálními službami iTunes?

Co tedy v takové situaci dělat? Jednoduchá odpověď na tuto otázku bohužel neexistuje. Primárně můžete vyzkoušet aplikacím od Applu kompletně zakázat přístup k mobilním datům, a to jedné aplikaci po druhé. Díky tomu (možná) budete schopni zjistit, která z aplikací může nadměrnou spotřebu dat způsobovat. Mobilní data u aplikací můžete zakázat v Nastavení → Mobilní data, kde sjeďte níže k seznamu s aplikacemi. Zde stačí u aplikace, které chcete přístup k mobilním datům zakázat, přepnout přepínač do neaktivní polohy. Konkrétní možnosti pro správu přístupu k mobilním datům pak najdete i v nastavení jednotlivých aplikací v rámci Nastavení. Zde tedy stačí otevřít například sekce Hudba, TV či Podcasty a zkontrolovat (deaktivovat) funkce, které pracují s mobilními daty.

Jde ale o to, že tento popsaný problém způsobuje přímo nějaká funkce, která je součástí některé z nativních aplikací. Mnozí uživatelé přišli na to, že jim nadměrnou spotřebu dat způsobují takové funkce, které mají za úkol přenášet stažený obsah napříč zařízeními. U Hudby se tak konkrétně jedná o funkci Synchronizovat knihovnu, která zaručuje, že se veškerý obsah z Apple Music objeví na všech vašich zařízeních. Pokud máte Apple Watch a využíváte Podcasty, tak u nich může nadměrnou spotřebu dat způsobovat přenos podcastů do jablečných hodinek. Tyto přenosy by logicky měly probíhat přes Wi-Fi či Bluetooth, problém je ale v tom, že mohou využívat i mobilní data. Níže tedy naleznete několik tipů, společně s postupy, které můžete pro vyřešení tohoto problému vyzkoušet.

Deaktivace Synchronizovat knihovnu

Využíváte-li Apple Music v rámci aplikace Hudba, tak můžete vyzkoušet deaktivovat funkci pro synchronizaci hudební knihovny napříč zařízeními. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Hudba, kde deaktivujte funkci Synchronizovat knihovnu. Kromě toho se v Apple Music pokuste odstranit veškeré skladby, alba a playlisty, které máte uložené paměti vašeho zařízení. Někteří uživatelé uvedli, že tyto uložené položky mohou paradoxně způsobovat problémy se spotřebou mobilních dat.

Deaktivace synchronizace podcastů na Apple Watch

Velké skupině uživatelů s Apple Watch výše popsaný problém způsobovala nativní aplikace Podcasty. Jednotlivé podcasty si můžete nechat nahrát do vašich Apple Watch tak, abyste k nim měli kdykoliv přístup bez připojení k internetu. Tento přenos údajně často probíhá přes mobilní data, což způsobí jejich rychlé spotřebování především tehdy, pokud sledujete hodně podcastů. Deaktivovat přenos podcastů z iPhonu do jablečných hodinek můžete v aplikaci Watch, kde v sekci Moje hodinky otevřete kolonku Podcasty. Zde pak v kategorii Přidat epizody zaškrtněte Vlastní a přepínačem deaktivujte přepínače u jednotlivých podcastů.

Stahování dat skrze mobilní data v aplikacích

Jak už bylo zmíněno výše, tak nadměrnou spotřebu mobilních dat, která se projeví objevením položky Mediální služby iTunes v rámci sekce informující o využití mobilních dat, způsobují jablečné aplikace. V Nastavení si u těchto aplikací můžete přímo nastavit, co všechno mohou dělat při připojení přes mobilní data. Ve většině případech se v jednotlivých sekcích tyto možnosti nachází v kategorii Mobilní data. Můžete tedy vyzkoušet provést deaktivaci jednotlivých funkcí a následně vyzkoušet, zdali to náhodou nepomohlo.

Reset do továrního nastavení

V případě, že se vám za žádnou cenu nedaří tento problém vyřešit, a to ani vyzkoušením výše uvedených tipů, tak uděláte nejlépe v případě, že iPhone resetujete do továrního nastavení. Před tím si ale samozřejmě udělejte kompletní zálohu do Macu či počítače. Tu pak můžete po obnovení iPhonu zkusit nahrát zpět a vyzkoušet, zdali se problém vyřešil. Jestli ne, tak budete muset provést čistou instalaci, tedy reset do továrního nastavení bez obnovení dat. Reset iPhonu provedete v Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Smazat data a nastavení. Pak stačí projít průvodcem a zařízení nechat vymazat.

Závěr

Ani jeden z výše uvedených tipů není ideální a rozhodně neexistuje stoprocentní jistota toho, že vám bude fungovat. Když ale naprosto vše selže, tak provedení resetu do továrního nastavení dokáže pomoci. V případě, že ani po resetu vašeho jablečného telefonu nedojde k vyřešení problému s nadměrnou spotřebou dat, tak je zajisté problém někde jinde. Rozhodně můžete vyzkoušet kontaktovat operátora, popřípadě také Apple podporu. Rozhodně se jedná o nepříjemnou chybu, které by se měl Apple co nejdříve věnovat, z nějakého důvodu tak ale nečiní. Prozatím nezbývá tedy nic jiného, než omezit některé funkce anebo resetovat vaše zařízení do továrního nastavení. Doufejme, že kalifornský gigant brzy přijde s řešením. A v případě, že se vám podařilo tuto chybu vyřešit nějakým jiným způsobem, tak nám do komentářů určitě dejte vědět, jak jste toho dosáhli – někteří ostatní čtenáři vám dost možná poděkují.