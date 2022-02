iPad si připsal další zásluhy za pomoc v nouzi

Jablečný tablet si připisuje další plusové body za záchranu a to navíc poměrně známé osoby. Ozbrojený muž měl totiž údajně hledat dcery bývalého starosty New Yorku Michaela Bloomberga, který byl „u kormidla“ v letech 2002 až 2013 s cílem jim pravděpodobně ublížit, což se však naštěstí i díky iPadu nestalo.

Osmačtyřicetiletý Joseph Beecher prý hledal Bloombergovy dcery Emmu a Georginu během svého vloupání do miliardářského ranče v Coloradu, ke kterému došlo ve středu minulého týdne. Poté, co pomocí svého náklaďáku prolomil přední bránu, požádal Beecher hospodyni Amandu Edinger, aby mu řekla, zda se Bloombergovy dcery nachází na pozemku. Jakmile zjistil, že zde děvčata nejsou, odvezl s sebou hospodyni do Wyomingu. Údajně ji též měl říct, že kdyby byla mužem, tak by ji zabil. Vyšetřovatelé zatkli pachatele dalšího dne v sousedním státě Wyomingu poté, co určili polohu ženy díky jejímu iPadu, přičemž není jasné, zda byla užita funkce Najít či jiná metoda. Není přesně jasné, proč chtěl muž unést dcery Michaela Bloomberga. Dle výslechu ale měl v úmyslu způsobit „mezinárodní poprask“. Zadržen byl s ruční zbraní a AR-15. Joseph Beecher taktéž tvrdil, že se obě dcery snažil vypátrat na tamním letišti. Výtečník byl obviněn z únosu a v současné době se nachází ve vazbě.