Apple vás může odposlouchávat přes Siri, i když jste mu to zakázali. Oprava už je ale na cestě

Sledujete-li dění okolo Applu dlouhodobě, jistě vám neunikl poprask, který před více než dvěma roky pořádně zahýbal technologickým světem.Tehdy totiž vyšlo na povrch, že kalifornský gigant “odposlouchává” své uživatele přes Siri, byť za účelem jejího zlepšení, což se však jejím uživatelům ani za mák nelíbilo. Přeci jen, ne každá konverzace a příkaz daný Siri je vhodný pro cizí uši. Apple na tento fakt reagoval poměrně pohotově nasazením nového (de)aktivačního přepínače, skrze který lze odesílání nahrávek Siri do Applu zakázat, čímž celou zápletku alespoň na první pohled uzavřel. Jak se však nyní ukázalo, ne tak docela.

Apple se totiž před pár hodinami svěřil americkému portálu ZDNet s tím, že iOS 15 obsahuje chybu, která umožňuje malé procento jablíčkářů přes aktivní Siri odposlouchávat i v případě, že mají odesílání nahrávek do Applu za účelem jejího vylepšení zakázáno. Stát se tak mělo dle slov Applu při opravě jedné z chyb, kterou omylem deaktivoval u některých uživatelů zákaz, čímž začal získávat jejich nahrávky. Když na to dle svých slov přišel, přestal okamžitě veškeré získané nahrávky analyzovat a ukládat, díky čemuž se neměl k žádným informacím, které jablíčkáři nechtěli poskytnout (respektive nesouhlasili s tím, že jsou odeslány do Applu). Zároveň začal okamžitě pracovat na bezpečnostní opravě, kterou nechtěný odposlech opět zakáže. Ta dorazí konkrétně v iOS 15.4, přičemž k dispozici je již v jeho včera vydané druhé betě. Zda lze nějak zjistit to, zda právě vaše nahrávky od Applu omylem odešly je nicméně bohužel nejasné.