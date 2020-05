Pokud patříte mezi uživatele nativní aplikace Diktafon, kterou lze použít například k nahrání nějakého rozhovoru, mluveného slova, anebo třeba k (neoprávněnému) nahrání telefonního hovoru, tak jste si při zpětném přehrání mohli všimnout, že nahrávky nejsou úplně kvalitní. Nutno podotknout, že to rozhodně nemusí být například špatným mikrofonem, anebo tím, že je zdroj zvuku od vašeho zařízení vzdálen. Aplikace Diktafon totiž každou pořízenou nahrávku komprimuje, čímž dochází sice k menšímu zaplnění úložiště, avšak na druhou stranu dochází také ke zhoršení kvality nahrávky. Jak tuto komprimaci vypnout se dozvíte v tomto článku.

Jak na iPhone nastavit, aby se nahrávky z Diktafonu nekomprimovaly

Pokud chcete nastavit, aby se na iPhonu (či iPadu) nahrávky z aplikace Diktafon nekomprimovaly, tak je nutné se přesunout do nativní aplikace Nastavení. Někteří z vás by možná předpokládali, že se tohle nastavení bude nacházet v aplikaci Diktafon, avšak opak je pravdou. Jakmile se do Nastavení přesunete, tak stačí, abyste sjeli o kus níže k sekci s nativními aplikacemi. Zde stačí najít kolonku s názvem Diktafon a rozkliknout ji. Poté, co tak učiníte, tak se ve spodní kategorii Nastavení hlasových záznamů přesuňte do sekce Kvalita zvuku. Zde už jen stačí změnit předvolbu z Komprimováno na Nekomprimováno.

Nekomprimované nahrávky, tedy nahrávky v původní kvalitě, se budou nahrávat až teprve od té doby, co tuto předvolbu nastavíte. Původní nahrávky, které byly pořízeny při nastavení komprimace, zůstanou i nadále komprimovány a nestanou se z nich nekomprimované nahrávky v lepší kvalitě. Ve výše uvedené sekci nastavení aplikace Diktafon si můžete mimo jiné nastavit také dobu pro odstranění smazaných nahrávek, anebo polohově závislé názvy nahrávek. K dispozici je také nastavení přístupu aplikací a služeb k aplikaci Diktafon.