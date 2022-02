Na našem magazínu pravidelně publikujeme návody, ve kterých se můžete dozvědět více o nějakých funkcích či možnostech jablečných operačních systémů. Co se týče systému macOS, tak zde je možné většinu funkcí ovládat klasicky skrze grafické rozhraní. Pravdou ale je, že existují i nějaké skryté funkce a možnosti, které v předvolbách systému jednoduše nenajdete. Většinu těchto funkcí je nutné aktivovat či využívat skrze aplikace Terminál, do které se vkládají různé příkazy. Jednoduše si tak díky těmto příkazům můžete přenastavit rychlost zobrazení Docku, dále formát snímků obrazovky, vzhled Launchpadu a další.

Jak na Macu v Terminálu opravit chybu No such file or directory

Pravdou ale je, že ne ve všech případech se vám musí podařit příkaz provést. Zobrazit se může například nějaká chyba – nejčastěji se jedná o No such file or directory. Apple je jednou z mála společností, které se snaží chránit soukromí svých uživatelů. I z toho důvodu musíte na iPhonu i Macu konkrétním aplikacím povolit přístup ke službám, datům apod. A je nutné zmínit, že tento přístup musíte povolit i některým nativním aplikacím, včetně Terminálu na Macu. Některé příkazy pro Terminál mohou pracovat například s úložištěm Macu, a pokud tuto možnost Terminálu nepovolíte, tak se příkaz neprovede a zobrazí se právě chyba No such file or directory. Pro opravení této chyby tedy postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu vlevo nahoře klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte Předvolby systému…

Následně se zobrazí nové okno, ve kterém se nachází sekce pro správu předvoleb.

V tomto okně najděte a rozklikněte sekci, která nese název Zabezpečení a soukromí.

Pak se menu, které se nachází v horní části okna, přesuňte do záložky Soukromí.

Nalevo v menu pak najděte a rozklikněte sekci s názvem Plný přístup k disku.

Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu okna klepněte na ikonu zámku.

Následně se pomocí hesla či Touch ID autorizujte.

Po autorizaci najděte v seznamu aplikací Terminál a zaškrtněte u něj políčko.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy na Macu možné opravit chybu No such file or directory, která se může objevit v Terminálu po provedení nějakého příkazu. Po udělení plného přístupu k disku Terminál restartujte, a poté se pokuste příkaz provést znovu – již by měl fungovat. Ve výše zmíněné sekci můžete kromě přístupu k disku udělovat aplikacím také přístup například ke kameře, mikrofonu, poloze, kalendáři, připomínkám, fotkám apod. Vždy si stačí konkrétní kategorii rozkliknout, a poté si u jednotlivých aplikací zvolit, zdali ke konkrétní službě či datům mohou získat přístup.