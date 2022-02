Apple koupil extrémně zajímavý startup, dokáže vytvářet hudbu dle tlukotu vašeho srdce

Apple skupuje v posledních letech startupy jako na běžícím páse a ani v letošním roce nemá zřejmě v plánu ve svém vražedném tempu polevit. Pod svá křídla totiž nyní získal IA Music zaměřující se na vývoj platformy schopné vytvářet skladby pomocí umělé inteligence, která k tomu může využívat nejrůznější vnější vjemy. A že je o to stát.

Podle informací Bloombergu, který o akvizici informoval jako první, dokáže startup pomocí svého Infinite Music Enginu vytvářet bezplatné zvukové stopy ovlivnitelné interakcemi uživatele v reálném čase a to dokonce třeba i tlukotem jejich srdce a tak podobně. Že nevíte, co si pod tím představit? Například to, že vám bude při tréninku hrát umělou inteligencí generovaná motivační hudba, která bude zrychlovat a zintenzivňovat dle vašeho tréninku, aby vás dokázala co nejvíce namotivovat. Jedná se tedy o extrémně zajímavou vychytávku jak pro Apple Music, tak i pro Fitness+ a potažmo další služby z dílny Applu.

Jelikož Apple oficiálně svou akvizici ani neoznámil, asi vás nepřekvapí, že není jasná ani její cena. Za startupy však Apple platí zpravidla částky pohybující se v řádu nižších desítek milionů dolarů, jelikož ne vždy jejich technologie využije. Ačkoliv zde je potenciál na využití obrovský, nedá se tak úplně očekávat, že by tu sáhl Apple do kapsy hlouběji. Přeci jen, nikdo mu negarantuje, že se zrovna tato vychytávka bude uživatelům líbit natolik, že jí zpětně zaplatí.