Pro koho bude iPhone SE 3? Jeho vylepšení tentokrát nedávají moc smysl

Od představení nové generace iPhonu SE by nás měl s trochou štěstí dělit zhruba jeden měsíc. I přes tuto krátkou dobu se ale tak nějak nemůžu obránit pocitu, že je to vlastně každému úplně jedno. Přitom v roce 2020, na jehož začátku se začalo čile spekulovat o příchodu iPhonu SE 2, způsobovalo právě toto šuškání mezi jablíčkáři extrémní poprask. Proč ale letos takový “hlad” nevidíme?

Ačkoliv odpověď na tuto otázku zřejmě nelze shrnout do jedné příčiny, pár věcí, které by mohly za ignorací iPhonu SE 3 stát vyjmenovat lze. Pokud si myslíte, že hned “na první dobrou” zkritizuji u SE 3 jeho design, který se má v podstatě shodovat s designem iPhonu SE 2, jste na omylu. Právě design totiž není dle mého hlavní slabinou tohoto telefonu, byť je jasné, že nějaké to oživení by mu prospělo. Je ale potřeba si uvědomit, pro koho iPhone SE vlastně je. Myslíte si, že pro technologické fanoušky a tak podobně? Ale kdepak. Je pro nenáročné uživatele, děti a tak podobně. A právě tato sorta uživatelů je tak nějak “v pohodě” i se starším, konzervativním designem. Není-li tomu tak, holt se jedná o uživatele z úplně jiné skupiny, nebo je to zkrátka jen snílek, který by chtěl za cenu jedničkové oktávky s nájezdem 300 000 km nového Superba v “plné palbě”. Zkrátka a dobře, uživatelé, kterým stačil iPhone SE 1 a SE 2 budou těžko řešit to, že je SE 3 designově nepovedený.

Hlavní úskalí tkví dle mého v ne úplně ideálních novinkách, kterých se má SE 3 dočkat. Na mysli mám konkrétně procesor shodující se s iPhony 13 (Pro), ale hlavně pak podporu 5G sítí. Vážně budou lidé, kteří využívají model SE, lačnit po připojení se na 5G? Ne, to opravdu nebudou. Vždyť vaší mámě či synkovi je jedno, zda si prochází oblíbený web na LTE nebo 5G – důležité je pro ně jen to, že internet běží a to obstojnou rychlostí, což LTE umožňuje. Ano, hovořím teď převážně za Českou republiku, ve které je 5G v plenkách, zatímco LTE je tu skoro všude, ale jedním dechem je třeba dodat, že právě u nás se těšily předešlé verze SE extrémní oblibě, zatímco ve větších zemích typu USA se o žádnou hitparádu nejednalo.

A co že by tedy dle mého dávalo daleko větší smysl než 5G? Nebudu vám lhát, příliš mnoho věcí to není a zároveň se sluší dodat, že bych 5G z nového SE 3 neodebíral, jen jej ale nestavil do pozice jedné z největších novinek. Když se ale na cílovou skupinu iPhonů SE dlouhodobě dívám, vidím v ní lidi, kteří chtějí jednoduchý, spolehlivý telefon, který jim bude schopen sloužit dlouhodobě. Přesně kvůli tomu by mi tak dávalo smysl například nasazení vyšší paměti do základu, byť se máme letos opět dočkat jen 64 GB. Stejně tak by mi dávalo smysl nasazení MagSafe konektoru už jen kvůli magnetickému příslušenství, které se dostává čím dál více do kurzu a které i kdyby člověk nevyužíval naplno (například by iPhone nebyl schopen podporovat 15W nabíjení), mohl by alespoň nějakým způsobem, než žádným, jak tomu bude. Smysl by mi dávalo třeba i nasazení Ceramic Shieldu z iPhonů 12 a 13 pro zvýšení odolnosti či zlepšení fotoaparátu přidáním nočního režimu a tak podobně, aby se z něj stal zkrátka daleko komplexnější nástroj. Nic takového nás ale podle spekulací nečeká a byť jak procesor A15, tak 5G neurazí, rozhodně to nejsou věci, které by vyloženě nadchly. Jasně, na obě tyto věci lze také nahlížet jako na jakési investice do budoucna, jako by tomu bylo u úložiště, MagSafe a tak podobně, ale je důležité si uvědomit, že pokud člověk jejich reálný přínos není schopen ocenit “na první dobrou”, těžko za ně může být vyloženě rád.

Kdybych tedy měl iPhone SE 3 ještě před jeho představením z úniků informací, které máme v současnosti v ruce zhodnotit, použil bych frázi ve stylu: “Blíží se nový iPhone. No a?”. I jakožto dlouholetý zastánce Applu, milovník jeho produktů a člověk, který se jeho pozorováním a psaní o něm dlouhé roky živí totiž musím uznat, že nudnější a zbytečnější telefon tu dlouho nebyl a zřejmě ani nebude. Skoro by se až chtělo říci, zda by pro Apple nebylo lepší, kdyby se na nějaké velkolepé představení vykašlal a upgrade provedl stejným stylem jako výměnu nabíjecího pouzdra za MagSafe nabíjecí pouzdro u AirPods Pro. Svět by to neurazilo a on by mu dal najevo, že ani on sám nový SE nepovažuje za vyloženě novou generaci, ale jen za udržení kroku s dnešní dobou.