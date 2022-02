Jak fotit iPhonem přes sklo například v zoo tak, abyste měli perfektní fotky

Nejstarší zoo na světě jsem si v posledních letech opravdu zamiloval a o uplynulém víkendu jsme ji se ženou opět navštívili. Když v zimě zavítáte do Schönbrunnu ve Vídni, budete mít opět jiné zážitky, než při letní návštěvě. Část zvířátek však budete muset pozorovat za sklem, protože zatímco v létě se prohánějí ve venkovních výbězích, v zimě jich je spousta raději doma v teple. I přes sklo však lze udělat opravdu pěkné fotografie a proto se pojďme podívat jak na to.

Ještě než se pustíte do samotného focení, myslete na pár velmi důležitých zásad. Jste totiž v podstatě u někoho doma, u zvířat, která tam, kde vy budete fotit, bydlí a dané území vnímají právoplatně jako svůj domov a proto se chovejte s maximálním respektem vůči nim. Zcela zásadní věcí, na kterou nesmíte zapomenout, je vypnout si blesk. Zkrátka v levém horním rohu v aplikaci Fotoaparát zcela zakažte blesk. Ten by jednak extrémním způsobem vadil zvířatům, ale i vašim fotkám, protože by se zbytečně odrážel od skla. Navíc místa, kde se zvířata nacházejí, jsou skvěle nasvícena a tak je blesk zcela zbytečné používat i bez ohledu na výše uvedená fakta. Opravdu na jeho vypnutí nezapomínejte. Do zoo si také vezměte nějaký hadřík, který se vám bude hodit na přeleštění často opatlaného skla od ostatních návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že budete fotit iPhonem, vždy foťte tak, že nejprve najdete ideální místo na skle, které si v případě nutnosti přeleštěte hadříkem. Jakmile máte vybrané místo, které je čisté, přiložte objektiv iPhonu přímo na sklo, tak aby se jej zcela dotýkal. Díky tomu nebudete mít žádné odrazy skla a nebude v podstatě ani poznat, že fotíte přes sklo. Buďte však opravdu ohleduplní a iPhone přikládejte na sklo pomalu a bez zbytečného bouchání, abyste neplašili zvířata. Díky tomu, že iPhone přiložíte na sklo, eliminujete jakýkoli efekt toho, že vůbec fotíte přes sklo a budete mít pěkné fotky, které v podstatě ani nevypadají, že jsou focené v zoo a ne v přírodě.