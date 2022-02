Bloomberg: S novým základním MacBookem Pro letos počítejte, moc toho však nenabídne

Pokud se vám zdály předešlé roky z hlediska nových hardwarů z dílny Applu více než zajímavé, máme pro vás skvělou zprávu. Letošek by totiž neměl být minimálně co do počtu o nic horší, ba právě naopak. Prakticky všechny zdroje obeznámené s plány Applu totiž svorně tvrdí, že nás letos čeká nejsilnější hardwarový rok v novodobé historii tohoto giganta. Jak se však zdá, ne všechny novinky budou vyloženě zajímavé.

Pomyslná nudnost minimálně jednoho z očekávaných produktů vyplývá z nových informací zveřejněných reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu. Ten před pár hodinami potvrdil konkrétně to, že má Apple letos skutečně v plánu aktualizovat svůj základní 13” MacBook Pro, který je v současnosti k dostání s čipem M1. Novinka, která se představí pravděpodobně ke konci letoška, má však dostat “jen” nový základní čip M2 určený pro nejméně výkonná zařízení, spolu s upgradovaným designem vychýzejícím z 14” a 16” MacBooků Pro. Zdroje Gurmana nicméně tvrdí, že se zřejmě nedočkáme jak zvětšení displeje zúžením rámečků, tak ani miniLED panelu s podporou ProMotion. Stroj tedy bude poměrně nezajímavý a je proto otázkou, jak na tom prodejně bude.

Co však poměrně zajímavé je, jsou Gurmanovy informace o tom, že se čipu M2 má kromě základního MacBooku Pro a Air dočkat i 24” iMac představený teprve v loňském roce a samozřejmě i Mac mini. Macy tedy čeká dle všeho přerod, na jaký jsme u čipů Intel absolutně nebyli zvyklí. Snad tedy bude stát výkonnostně M2 skutečně za to a stávající majitele M1 přesvědčí o tom, že má smysl na něj přejít.