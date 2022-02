Zloději začali přes eBay prodávat upravené AirTagy, které jdou hůře dohledat při sledování

Na eBay lze sehnat opravdu těžko uvěřitelné věci, které navíc ne vždy mají sloužit k ušlechtilým účelům. Skvělým příkladem mohou být lokalizátory AirTag, které se začínají na eBay a dalších podobných tržnicích objevovat čím dál častěji v upravené verzi. Její úprava přitom spočívá v deaktivaci reproduktoru, který je v lokalizátoru nasazen jakožto jeden z bezpečnostních prvků, který má mimo jiné uživatele upozornit na potenciální sledování.

Reproduktor v AirTagu funguje zjednodušeně řečeno tak, že po určité době odpojení AirTagu od iPhonu, se kterým je spárován, v určitých intervalech zapípá a tím na sebe upozorní, což má pomoci v jeho dohledání. V případě, že je tedy člověk AirTagem delší dobu sledován a nevšimne si notifikace na svém iPhonu či má telefon s Androidem, právě zvukový signál by měl upozornit na potenciální riziko sledování. Právě to však upravená verze AirTagu neudělá, což výrazně zvyšuje šanci na to, že nebude uživatelem odhalena.

Prodejci sice popisují úpravu u AirTagu jako něco, co provedli kvůli chybovosti zvukových signálů s tím, že v žádném případě nemá toto řešení sloužit ke snadnějšímu sledování lidí, nicméně záměr musí být jasný každému na první dobrou. Tyto upravené lokalizátory se navíc prodávají velmi zvláštním stylem, kdy je inzerát vyvěšen vždy jen na chvíli a poté hned zase zmizí – asi kvůli snaze zametat po sobě stopy. A cena? Zatímco za klasický AirTag zaplatíte v USA 29 dolarů a u nás pak 890 Kč, upravená verze se prodává kolem 78 dolarů – tedy téměř 3x dráž než klasická verze.