Apple chystá pro své auto revoluční střešní okno, ovládat půjde zřejmě přes Siri

Nejen chystané iPhony, Apple Watch či Macy plní v posledních týdnech a měsících titulní stránky médií. Značná pozornost je totiž věnována i chystanému autonomnímu autu známému též jako Apple Car, na jehož vývoji kalifornský gigant dle všeho usilovně pracuje a který se díky tomu pozvolna blíží svému odhalení. A díky novému patentu Applu o něm víme další zajímavý detail, který by se u něj mohl objevit.

Patent, který si Apple nechal zaregistrovat teprve před pár dny, pojednává konkrétně o velmi zajímavě řešeném střešním oknu, které by mělo disponovat několika úrovněmi průhlednosti. Ty si má mít možnost uživatel nastavit dle svých preferencí tak, aby do vozu pronikalo pro něj ideální množství světla. Nastavení by se pak měla zřejmě provádět přes CarPlay či Siri – tedy jinými slovy dotykovým ovládáním či hlasem. Okno jako takové však půjde samozřejmě i zcela standardně otevřít a pouštět do vozu světlo a vzduch klasickou cestou.

S ohledem na nový patent související s Apple Car už nemůže být absolutně nikdo na pochybách, že jedním z hlavních cílů u tohoto vozu bude pro Apple jeho přizpůsobitelnost potřebám jeho uživatelů. V minulých týdnech a měsících jsme totiž měli možnost vidět celou řadu typově podobných patentů, které se však zabývaly například sedadly, pásy, čelním sklem, zrcátky, klimatizací a tak podobně, přičemž ve všech případech hrála hlavní roli jejich přizpůsobitelnost na míru uživatele. Dá se proto očekávat, že právě v tom bude Apple Car vynikat.