Ulož.to rozdává za očkování třetí dávkou proti COVID-19 zcela zdarma dalších 30 GB kreditu

Cloudové úložiště Ulož.to navazuje na akci podporující očkování, kterou spustilo v listopadu loňského roku. Nabídku rychlého stahování v objemu 20 GB zdarma za dokončené očkování nahrazuje nabídkou 30 GB za očkování posilující dávkou. Každého uživatele, který tzv. „booster“ prokáže naskenováním QR kódu, odmění provozovatelé kreditem na rychlé stahování v objemu 30 GB. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří využili akce již v první fázi a získali tak 20 GB. Těm, po naskenování QR kódu potvrzujícího „booster“, přibude zbývajících 10 GB.

„S příchodem Omicronu vnímá část obyvatel pandemii již jako méně nebezpečnou a objevují se i hlasy o tom, že jsme na konci pandemie. To bychom si samozřejmě všichni přáli, ale podcenit koronavirus v této fázi a předčasně rezignovat na boj s ním, by se nemuselo vyplatit. Lidé by měli být zodpovědní až do konce a pro boj s Omicronem je posilující dávka očkování klíčová. Proto jsme se rozhodli motivovat k posilující dávce očkování právě v této chvíli,“ říká Jan Karabina, výkonný ředitel Ulož.to cloud.

Na odměnu za posilující dávku očkování má nárok každý uživatel Ulož.to, který se přihlásí ke svému účtu a nahraje pro ověření potvrzovací QR kód platného očkování posilující dávkou z Česka nebo Slovenska. Je dokonce možné nahrát i více kódů, například od dalších členů rodiny, a odměnu si tak znásobit. Každý QR kód lze samozřejmě použít pouze jednou. „Neukládáme žádná data, která při kontrole QR kódu získáme. Toto řešení jsme připraveni bezúplatně sdílet s každou společností, která se k této akci přidá,“ dodává Stanislav Pacan, technický ředitel společnosti.

Společnost Ulož.to cloud tak dává své know-how k dispozici i dalším firmám, které by se k motivační akci chtěli připojit. Pod opensource licencí sdílí zdrojové kódy svého řešení a také analýzu GDPR, kterou pro toto řešení zpracovala. Tu naleznete zde. „Přáli bychom si, aby v podpoře zodpovědného chování občanů dělala více i samotná vláda, ale zapojení soukromého sektoru považujeme za logický krok a otázku společenské odpovědnosti. A to i navzdory rizikům spojeným s tím, že tak projevujeme názor na současnou situaci, který s námi všichni naši uživatelé nemusí sdílet,“ dodává Karabina.