Jste vášniví beta testeři? Tuto novou betu si na své Apple zařízení raději neinstalujte

Jestli se něco těší v posledních letech strmě rostoucí popularitě, je to bezesporu instalace beta verzí systémů od Applu. Zatímco ještě před pár lety se totiž jablíčkáři bet svým způsobem báli a do jejich instalace se tak pouštěli primárně zkušení uživatelé, v poslední době si je je ochotno nainstalovat extrémní množství uživatelů. Na tom by ve výsledku nebylo nic až tak znepokojivého, kdyby si ovšem instalovali jen bety určené pro veřejnost a nikoliv pro vývojáře, což se však bohužel neděje. Vývojářské bety totiž vychází dříve, což je pro mnohé uživatele rozhodující faktor a i bez jakýchkoliv větších zkušeností se do jejich instalace pouští. A právě to se jim může nyní s macOS Monterey 12.3 šeredně vymstít.

Fotogalerie macOS 12 Monterey 1 macOS 12 Monterey 2 macOS 12 Monterey 3 macOS 12 Monterey 4 +10 fotek macOS 12 Monterey 5 macOS 12 Monterey 6 macOS 12 Monterey 7 macOS 12 Monterey 8 macOS 12 Monterey 9 macOS 12 Monterey 10 macOS 12 Monterey 11 macOS 12 Monterey 12 macOS 12 Monterey 13 Vstoupit do galerie

Vývojářské bety jsou nainstalovatelné na zařízení, ve kterých je nastaven vývojářský beta profil, ke kterému ze váže mimo jiné přístup na vývojářský web, na kterém Apple informuje mimo jiné i o úskalích, které mohou dané bety přinášet. Když však uživatel stáhne vývojářský beta profil někde z internetu, do vývojářského portálu se nedostane a tedy neví o rizicích, která u dané bety hrozí. To je však u výše zmíněné bety macOS 12.3 solidní problém. Apple totiž na svém webu varuje, že při instalaci softwaru na disk s aktivním šifrováním FireVault může dojít k chybě, která povede ke spuštění nekonečné restartovací smyčky, ze které může v krajním případě pomoci až servis. Instalace je proto doporučována jen zkušeným uživatelům a to navíc na disky, které mají FireVault deaktivován. Pokud jste se tedy ještě do instalace bety nepustili, ale máte jí v plánu, doporučujeme si to rozmyslet – tedy minimálně v případě, že nejste tak úplně kovaní v macOS.