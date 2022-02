S příchodem nových verzí operačních systémů od Applu dochází mimo jiné také k vylepšování nativních aplikací. Kalifornský gigant se do svých aplikací neustále snaží přidávat nové funkce, které často rozhodně stojí za to. Vylepšení se mimo jiné dočkala také aplikace Připomínky, ve které můžete například využívat značky. Tyto značky fungují naprosto stejně jako na sociálních sítích – sdružují tedy pod sebe takové záznamy, které konkrétní značkou disponují. Značku můžete v Připomínkách k záznamu přidat jednoduše tak, že do ní vepíšete křížek, tedy #, a za něj pak vystihující slovo, popřípadě můžete stisknout nad klávesnicí ikonu #.

Jak na iPhone v Připomínkách vytvořit chytrý seznam

Abyste si mohli veškeré připomínky s konkrétní značkou zobrazit, tak stačí přejít na hlavní stránku aplikace, kde dole v kateogrii Značky na konkrétní značku klepněte. V určitých případech byste ale mohli chtít zobrazit veškeré připomínky, které disponují dvěma či více stejnými značkami. K tomu můžete využít chytrý seznam, který dokáže zobrazit veškeré poznámky podle nastavených filtrů. Takový chytrý seznam na iPhonu nastavíte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli na hlavní stránku aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak vpravo dole klepněte na možnost Přidat seznam.

Následně si z menu vyberte, kam se má nový seznam uložit.

Tímto se ocitnete v rozhraní pro vytvoření nového seznamu připomínek.

Zde klepněte na možnost Převést na chytrý seznam.

Následně si klepnutím vyberte ty značky, které se společně se záznamy mají zobrazit.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Pak už si jen zvolte název a ikonu seznamu.

a Nakonec klepněte na Hotovo vpravo nahoře.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu v Připomínkách vytvořit chytrý seznam. Nutno ale zmínit, že si při tvorbě chytrého seznamu můžete vybrat a nastavit hned několik filtrů, nikoliv jen značky. Konkrétně jsou k dispozici filtry data, času, místa a také priority. Chytrý záznam si tedy opravdu můžete vytvořit tak, aby zobrazoval přesně ty připomínky, které potřebujete.