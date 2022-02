Apple Watch zachránily život dalšímu důchodci

Apple se u Apple Watch dlouhé roky chlubí jejich potenciálem zachraňovat lidské životy a jak se čas od času ukazuje, nedělá tak zbůhdarma. Příběhy, ve kterých se Apple Watch prezentují jako zachránci lidských životů, se totiž objevují ve světě poměrně často, přičemž jeden takový případ se odehrál na konci ledna v americké Georgii.

Tamní média informovala v posledních dnech o případu starého muže využívajícího Apple Watch s aktivní funkcí rozpoznání pádu, který při procházce venku upadl a zranil se. Hodinky jeho pád bleskurychle rozpoznaly a poté, co se jej marně dotazovaly na stav, zalarmovaly záchranné složky, které dojely do pár minut na místo události a staříka zachránily. Ten už se sice za tu dobu stihl zvednout, ale po příjezdu záchranářů byl dle dostupných informací zmatený a hlavně podchlazený, kvůli čemuž byl odvezen do nemocnice, ve které si pár dní pobyl. Kdyby mu však hodinky nepřivolaly záchranu, zřejmě by celá událost dopadla jinak, jelikož by bloudil po venku mnohem déle a pravděpodobně by zmrzl.

Případ z Georgie je tedy dalším jasným důkazem toho, že se Applu zdravotní funkce na jeho hodinkách náramně vyvedly a že potenciál k záchraně lidských životů je v nich opravdu obrovský. Snad se mu tedy v budoucnu podaří přijít s dalšími inovativními řešeními, které by mohly lidské životy zachraňovat ještě častěji.

