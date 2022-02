YouTube prodloužil testování PiP a Premium uživatelům stáhne automaticky 20 videí týdně

Jak jsme již několikrát psali, v rámci předplatného YouTube Premium máte přístup nejen k obsahu bez jakýchkoli reklam, ale také k některým speciálním funkcím, a navíc i k těm, které YouTube nazývá jako experimentální. Zatím co mezi standardní výhody pro uživatele Premium předplatného patří přehrávání na pozadí nebo možnost si videa stahovat, mezi ty experimentální se řadí například funkce Picture in Picture, která umožňuje sledovat video v malém okně, a přitom mít nadále přístup k ostatním aplikacím. Tato funkce, kterou Apple poprvé přinesl v iOS 14 je doposud v rámci YouTube dostupná pouze pro platící předplatitele, a i pro ty jen v rámci experimentálních funkcí.

Zajímavé je, že ačkoli testování mělo skončit už na konci ledna, YouTube jej prodloužil prozatím do 14. února. Magazín Macrumors získal exkluzivní vyjádření YouTube, ve kterém se tvrdí následující: „Stále plánujeme spustit PiP pro všechny uživatele bez předplatného YouTube Premium v USA. V tuto chvíli nemáme žádné další novinky, které bychom mohli sdílet.“ Zajímavé je především zmínění USA, protože jak víme, tak YouTube je rozdělený na jednotlivé krajiny, a ne ve všech zemích mají uživatelé stejné možnosti. To by tedy mohlo znamenat, že zatím co v USA se uživatelé této funkce dočkají, u nás bude dostupná buď jen v rámci předplatného a nebo možná vůbec.

Od 1. 2. 2021 však mají prémium uživatelé také možnost vyzkoušet si zcela novou experimentální funkci a tou je takzvané chytré stahování. To je k dispozici prozatím jen na 14 dní a jedná se o další test YouTube, který si mohou Premium uživatelé aktivovat. Pokud se rozhodnete pro jeho aktivaci, pak za vás YouTube automaticky stáhne každý týden 20 videí, které vybere ze sekce doporučené. Videa budou stahována výhradně v době, kdy jste připojeni k Wi-Fi. Bohužel není možné si nastavit jaká videa chcete stahovat, ale stahována budou automaticky zvolená videa ze sekce doporučených videí. Není tak možné si nastavit například u konkrétního kanálu, aby se jeho videa stahovala, což je velká škoda. Zda tato funkce najde uplatnění záleží mimo jiné i na tom, jak s ni budou spokojeni uživatelé, kteří ji nyní testují. Sám jsem ji již vyzkoušel a musím říct, že například možnost stahovat videa od vybraných kanálů, by byla mnohem rozumnější. Navíc v době, kdy je možné mít neomezený paušál nebo si platit StreamOn služby, je stahování videí, již rozhodně méně zajímavé než před pár lety.