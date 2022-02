WhatsApp: S aplikací pro iPad stále počítáme

Jestli je něco WhatsAppu dlouhodobě vyčítáno, je to absence aplikace pro iPad. Zatímco prakticky veškerá konkurence iPadOS verzemi svých komunikátorů disponuje, WhatsApp se stále drží jen mobilní a počítačové verze a to i přesto, že je za tento krok dlouhodobě lynčován. V minulém roce sice v jednom z rozhovorů přislíbil, že WhatsApp pro iPad připraví, ale od té doby bylo až doteď ticho po pěšině. To se však nyní rozhodl šéf WhatsAppu opět rozehnat.

Takto má vypadat rozhraní WhatsAppu na iPadu whatsapp ipad 1 whatsapp ipad 2 whatsapp ipad 3 whatsapp ipad 4 +7 Fotek whatsapp ipad 5 whatsapp ipad 7 whatsapp ipad 6 whatsapp ipad 8 whatsapp ipad 9 whatsapp ipad 10 Vstoupit do galerie

Pochybnosti o plánech WhatsAppu na aplikaci pro iPad, které se začaly kvůli dlouhému čekání opět objevovat, rozehnal jeho šéf konkrétně v novém rozhovoru pro The Verge. V tom jeho první muž připustil, že čekání na verzi pro iPad je už skutečně dlouhé a že se i na něj valí ze všech stran, jak moc uživatelé WhatsApp na iPadech chtějí. A společnost to pro ně proto ráda udělá, byť se její šéf nezmínil, kdy se tak stane. Ve výsledku tak nejsme o mnoho moudřejší než jsme byli v loňském roce, byť je pozitivní, že je aplikace stále v plánu. Pozitivních je však naštěstí nyní i další věc spojená s WhatsAppem a to konkrétně nedávné zavedení podpory jednoho účtu pro vícero zařízení, což v podstatě iPadOS aplikaci otevírá dveře do App Store. Snad se tedy slova prvního muže WhatsApp naplní a svět si brzy chatování přes iPady užije.